Москва подверглась «арктическому вторжению»

Москва, , 07:39 — REGNUM В Москве сегодня, 21 февраля, будет достаточно холодно. Столбики термометров не поднимутся выше минус 8−12 градусов. Однако уже на следующий день похолодает ещё на несколько градусов. К субботе, 24 февраля, в Москву вернутся настоящие морозы — до минус 23 градусов в ночные часы.

Читайте также: Жителей Москвы предупредили о скором начале «арктического вторжения»

По данным Гидрометцентра, 21 февраля москвичей ждёт облачная с прояснениями погода. Местами синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу. Порывы северо-западного ветра будут достигать 8 м/с. Атмосферное давление днём составит 755 мм ртутного столба.

Ранее по теме: Мэрия пообещала москвичам до двух метров снега к концу зимы

К 23 февраля в Москву придут 25-градусные морозы

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики в начале недели предупредили москвичей о так называемом арктическом вторжении. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тыловой частью циклона, куда будут поступать порции разрозненных снеговых облаков и более студеный воздух при температурном фоне немного ниже климатической нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Снежный февраль: погода в Москве бьёт рекорды