В Польше власти села Яблонки решили снести памятник генералу Сверчевскому

Яблонки, Польша, , 07:29 — REGNUM Памятник советскому генералу и государственному деятелю Польши Каролю Сверчевскому в селе Яблонки планируют снести утром 21 февраля, говорится в сообщении в группе общественной организации «Польско-российское братство» в Facebook.

Организация отмечает, что не была об этом уведомлена. Ранее вокруг памятника Сверчевскому в Яблонках неоднократно разгорались споры.

В частности, в октябре 2013 года местные жители выступили против сохранения монумента, который руководство села решило сохранить как туристическую достопримечательность. У памятника в годовщину смерти Сверчевского произошла драка.

Общественная организация «Польско-российское братство» пропагандирует польско-российскую дружбу и противодействует русофобии в Польше и за рубежом. Среди задач объединения — забота о местах памяти, важных для граждан России и Польши.

Генерал Кароль Сверчевский — советский и польский военный деятель, генерал-полковник, доктор военных наук.

В 1947 году, будучи заместителем министра обороны, командовал операцией против Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Был убит в ходе операции 28 марта бойцами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).