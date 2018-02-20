Госдума продлит «дачную амнистию» на два года

Москва, , 14:32 — REGNUM Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума обсудит в первом чтении 21 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля. Предлагается продлить сроки действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства еще на два года — до 1 марта 2020 года.

Кроме того, на этот срок продлевается возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и так далее) субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы.

Ранее гражданам была предоставлена возможность оформления прав в упрощенном порядке, кроме того, для защиты от неконтролируемого завышения цен были введены правила об определении максимальных цен на межевание земельных участков.

Регионы смогли устанавливать максимальные цены работ по землеустройству на дачные, садовые земельные участки, участки под ИЖС. В дальнейшем такое правило распространили и на другие объекты недвижимости. В настоящее время этим правом воспользовались 27 регионов, в которых зачастую максимальные цены кадастровых работ варьируются в зависимости от вида объектов, например, от вида земельного участка, отметил автор законопроекта глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Так, в Московской области это 450 рублей за 100 кв.м. площади земельного участка, но не более 7000 рублей; в Алтайском крае — в среднем 1500 рублей; в Татарии — в среднем 4000 рублей.

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