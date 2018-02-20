Очистка Москвы от снега глазами Хазанова и рядовых москвичей

Игорь Свирин, , 16:55 — REGNUM

В пятницу 16 февраля телеканал Россия выпустил сюжет, в котором деятели искусств, со свойственной им экспрессией, похвалили достижения мэрии Москвы по ликвидации последствий «снегопада века». Подобные заявления буквально взорвали соцсети. Граждане задались вопросом, а о той ли Москве, в которой живут остальные 12 миллионов жителей, рассказывают в телесюжете господин Хазанов и присоединившиеся к нему товарищи.

Смотрите сюжет здесь: Качество расчистки столицы от снега оценили известные москвичи

Видимо, в каком-то другом городе, кардинально отличном от Москвы Геннадия Хазанова, живет посол Австралии в России. Дипломат 19 февраля, то есть спустя 3 дня после известного телесюжета, опубликовал в своем Твиттере фотографии неубранного Кропоткинского переулка, и вопросил градоначальника, доколе это всё терпеть.

Полномочному представителю далекой заокеанской страны повезло, буквально за ночь улицу от снега очистили. О чем со словами благодарности Сергею Собянину и сообщил сегодня 20 февраля Питер Теш.

Мы также поинтересовались, как обстоят дела в столичных районах, в которых не живут полномочные представители заокеанских стран. В частности, автор этих строк, выглянув в окно, с облегчением обнаружил, что горы снега, наваленные дворниками вдоль стен школы, шестой день к ряду остаются на своих местах. Не заметно каких-либо изменений и в других частях района «Переделкино Ближнее».

Московские чиновники любят указывать задающим им неприятные вопросы журналистам на то, что личный опыт не отражает реального положения дел в столице. Памятуя об этом, мы обратились к опыту других москвичей, благо для этого лишь нужно зайти в соцсеть.

Как это не показалось бы некоторым удивительным, но личный опыт полностью совпал с опытом земляков. Лишь беглый просмотр московских пабликов показывает, что в тех местах, где не живут «мастера культуры» из видеосюжета телеканала Россия, посол Австралии и прочие вип-персоны, мнение которых очень важно для столичного градоначальника, существенных изменений не произошло.

Город завален снегом, и после объявленного вице-мэром Петром Бирюковым на 12 февраля дедлайна (о котором якобы наврали журналисты, не так понявшие чиновника) снег лежал и 15 февраля, когда он должен был быть убран согласно нормативам, прописанным самими же чиновниками. В борьбе с последствиями «снегопада века» не помог и вышедший на экраны 16 февраля сюжет телеканала Россия.

Мы лишь прикоснулись к тому валу претензий, которые москвичи высказали своему градоначальнику и ответственным за уборку улиц чиновникам. Тех, кого не убеждают наши утверждения, приглашаем посетить группы, которые мы смотрели, чтобы сравнить свой опыт с опытом других москвичей.

Подробности смотрите здесь: Синие ведерки

Здесь: За Раменки!

И здесь: Делишки дилетантов Собянина

«Свечку» не держали, поэтому мотивы, побудившие худрука московского Театра эстрады и примкнувших к нему деятелей культуры выступить с подобными публичными заявлениями, обсуждать не будем. Хотя бы уже потому, что помним, что театры московские, что город выделяет на их содержание миллиарды рублей и при этом не требует, чтобы они выпускали спектакли, на которые москвичам будет интересно ходить.

Во всей этой ситуации со снегом, как, впрочем, и многих других значимых проблемах города, поражает желание городских властей сформировать виртуальную реальность, в корне отличную от той, которую воочию наблюдают миллионы москвичей и гостей столицы. Более того, убеждены в том, что московские власти не только сформировали эту, на их взгляд, идеальную реальность, но и сами давно и прочно поселились в ней.

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