Насилие в детском доме: директор уволен, педагоги отстранены

Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинской области уволен директор детского дома, над воспитанниками которого совершались насильственные действия сексуального характера. Трудовой договор с ним расторгнут, заявила региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Буторина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ещё четверо сотрудников учреждения на период расследования уголовного дела отстранены от работы. Ранее дети сообщили об этих гражданах факты, требующие проверки в рамках уголовного дела, пояснили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.

Кроме того, сиротские учреждения Челябинской области ждёт комплексная проверка. В ней примут участие представители детского омбдусмена России и Генеральной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о совершаемых в отношении них преступлениях дети рассказали своим опекунам. Взрослые обратились в детский дом, но там вначале пытались их убедить в том, что это всё детские фантазии. Также граждане заявили в правоохранительные органы, и СКР возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет.

Сейчас один из граждан — 51-летний местный житель — арестован. Именно на него дети указывали как на человека, который совершал в отношении них сексуальное насилие. Ему уже предъявлено обвинение. По данным следствия, от него пострадали не менее семи детей.

В свою очередь прокуратура выявила множество нарушений в работе детского дома и поставила вопрос о соответствии директора занимаемой должности.

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