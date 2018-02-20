В дагестанском Кизляре 20 февраля объявлено днем траура

Кизляр, Дагестан, , 08:04 — REGNUM Власти города Кизляра объявили 20 февраля днем траура по погибшим в результате стрельбы у православного храма. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Соответствующее постановление подписано 19 февраля мэром города Александром Шуваловым. В день траура в Кизляре приспустят государственные флаги Российской Федерации и флаги Дагестана.

В этот же день состоятся похороны погибших, в храмах города пройдут поминальные службы. Культурным и образовательным учреждениям, телеканалам рекомендовано отказаться от увеселительных мероприятий и трансляций.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять женщин, прихожанок храма Георгия Победоносца, погибли 18 февраля от рук злоумышленника, стрелявшего по людям из ружья. Преступление было совершено после окончания вечерней службы, когда верующие покидали церковь. Ранения получили двое сотрудников полиции и Росгвардии и еще две женщины.

Стрелок был ликвидирован правоохранителями. Им оказался 22-летний местный житель. По статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбуждено уголовное дело.

Духовные лидеры и мусульман, и православных христиан резко осудили кровавую акцию. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что преступный умысел убийцы, намеревавшегося разобщить дагестанцев, не сработал. Многонациональное общество, напротив, сплотилось перед лицом врага.

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