Новый закон о судах общей юрисдикции: региональные элиты потерпят крах?

Москва, , 20:15 — REGNUM Образование апелляционных и кассационных судов повлечёт за собой как юридические последствия, так и повлияет на расстановку сил в региональных властных «элитах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнёр юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр, комментируя новую реформу судов общей юрисдикции в России. Он отметил, что при появлении обособленных судов произойдёт существенное снижение практически безграничного в настоящее время влияния председателя суда субъекта.

«Скорее всего, учреждение апелляционных и кассационных судов для многих граждан создаст дополнительные сложности в части личного участия в процессе, но для них это вопрос может быть решён посредством видео-конференц связи. Уже сейчас это делается судами апелляционных инстанций по большинству уголовных дел в том случае, если подсудимый находится под стражей. Конечно, вызывает опасение рассмотрение дел новыми судами, отнесённых в настоящее время к компетенции военных судов. В проекте закона указано, что будут создаваться коллегии по делам военнослужащих, но хватит ли для такого количества судов военных судей?» — подчеркнул он.

Скляр добавил, что в настоящий момент до конца не известно, в каком объёме и какими полномочиями будут обладать новые суды, однако можно сделать вывод, что уровень коррупции в региональных судах снизится.

Добавим, по мнению партнёра, адвоката юридической фирмы SILA international lawyers Екатерины Яковлевой, создание обособленных судов апелляционной и кассационной интенций приведёт к единому подходу в применении закона в рамках уголовных и гражданско-правовых дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции.

Яковлева обратила внимание, что в существующей системе судопроизводства есть большой минус. Например, кассационные и апелляционные жалобы рассматривает президиум одного и того же суда. Невзирая на то, что судебный состав разный, мнение президиума в применении закона, как правило, не сильно отличается от мнения коллег из апелляционной коллегии. То есть кассационная жалоба подаётся для формального соблюдения порядка обжалования, для последующего обжалования судебных актов в Верховном суде, без надежды на реальный пересмотр актов. Это означает, что такая система обжалования на сегодняшний день имеет изъяны и в большинстве случаев не эффективна.

«Однако предлагаемое территориальное распределение округов — по аналогии с арбитражными судами, на мой взгляд, является минусом. Во-первых, в судах общей юрисдикции судятся в основном граждане, а это означает, что финансовое обеспечение судебных затрат у них ниже по сравнению с юридическими лицами. В связи с этим нахождение кассационной инстанции в другом городе (причём на довольно значительном расстоянии, как предлагается) может затруднить участие сторон в деле. К примеру, чтобы обжаловать не вступивший в силу судебный акт, жителю Владивостока придётся ехать в Томск, а это расстояние не меньше 3500 км, стоимость билетов, разница во времени. Все эти обстоятельства могут стать препятствием к правосудию для этого жителя Владивостока», — подчеркнула она.

Яковлева также отметила, что вхождение в один округ большого количества областей, особенно применительно к апелляционным инстанциям, может привести к нежелаемой нагрузке на судей, которая в конечном счете приведёт к их формальному подходу к рассмотрению жалоб.

«Поскольку ещё не представлены изменения процессуальных законов — ГПК РФ, УПК РФ, КАС РФ, то, возможно, будут выявлены плюсы-минусы после их предложения. Так, например, высказывались предположения о введении сплошной кассации, то есть рассмотрения каждой кассационной жалобы. Сейчас дело выносится на президиум, только если судья решит передавать на рассмотрение это дело или нет. Если такие изменения настанут, это положительно скажется на судебной системе с точки зрения доступа к правосудию», — заключила адвокат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, удалённость ряда судов по территориальному признаку может повлечь дополнительные судебные издержки для жителей Российской Федерации.

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