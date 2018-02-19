Лукавство, или Аспирин «второй свежести»: продажа лекарств в магазинах

Москва, , 18:39 — REGNUM Разговоры о том, что после начала продажи лекарств в продовольственных магазинах цена на них снизится, — лукавство, если не сказать враньё. Так считает генеральный директор ассоциации российских фармпроизводителей, зампредседателя общественного совета Росздравнадзора Виктор Дмитриев. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, разрешающий продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарственных препаратов.

«Прежде всего нам надо внимательно изучить этот документ, поскольку речь там идёт не о возможности продажи или не продажи лекарственных средств в магазинах, — уточнил он. — Это можно делать и сегодня при наличии лицензии на фармдеятельность. Фактически же речь идёт о разрешении продажи лекарственных средств без лицензии. Что это значит? Это означает возможность продажи без лицензионных требований, которые сегодня заключаются, например, в обязательном наличии профессионала с фармацевтическим образованием, в обязательных условиях хранения, в обязательном наличии целого ряда документов, регламентирующих продвижение лекарственных средств, в том числе и списков цен на те или иные препараты, если мы говорим о списке ЖНВЛП».

По мнению Дмитриева, новый закон «всё сломает», и ни о какой конкуренции и речи идти не может.

«Речь идёт о том, что аптека должна будет конкурировать с магазином, которому можно продавать лекарства без лицензии, а аптекам продукты без лицензии продавать нельзя, — заявил представитель фармпроизводителей. — К чему всё это приведёт? Во-первых, не будет никакого понижения цен, поскольку элементарные экономические расчёты говорят, что этому понижению взяться неоткуда. Есть себестоимость лекарств у производителя. Если они входят в список ЖНВЛП, то цена регулируются, и соответственно мы не имеем права её повышать. Дальше идёт дистрибьюторская наценка и аптечная. Вот откуда здесь пройдёт понижение? Это лукавство, если не сказать враньё чистой воды».

Дмитриев рассказал, что, по их расчетам, лекарства в случае принятия законопроекта будут только дорожать.

«В 16 раз увеличивается количество точек доставки этих препаратов, — подчеркнул он. — А соответственно, раз оно увеличивается, то и цена будет расти. Во-вторых, что касается качества, то здесь же возникают огромные вопросы и риски. Мы прекрасно знаем реальную ситуацию в сегодняшних торговых сетях. Мы видим эти репортажи, когда кур «второй свежести» там отправляют в жаровню, а протухшие помидоры — в салаты. Есть опасения, что с лекарствами будет то же самое. Ещё один критерий лицензионных требований — это наличие профессионала у прилавка. Я вижу людей, которые работают в российских супермаркетах. Мы понимаем, что это не те, кто должен стоять и рекомендовать пациенту, какой препарат ему принимать. Многие из них даже по-русски-то не всегда хорошо говорят».

Кроме того, по мнению Дмитриева, торговые сети будут реализовывать только те препараты, которые хорошо продаются.

«Аптеки будут закрываться, а значит, снизится доступность рецептурных лекарств, — спрогнозировал он. — Пациенты с серьёзными заболеваниями лишатся возможности быстро получить свои препараты, которые к тому же будут дорожать. Этот закон нацелен на повышение прибыльности торговых сетей. Больше ничего. Недавно были слушания в Общественной палате. Все пациентские организации выступили против. Они как раз переживают за качество и за доступность средств».

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов выступил против принятия закона, который позволит продавать лекарства не только в аптеках, но и в обычных магазинах. Кроме того, парламентарий согласился с тем, что есть риск ухода с рынка ряда аптечных сетей, а также призвал к тому, чтобы лекарства вне зависимости от того, продаётся оно по рецепту или без оного, можно было купить исключительно в специализированных точках и под контролем соответствующих органов.

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