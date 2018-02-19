Земля раздора: почему садоводы судятся с мэрией Перми

Пермь, , 18:09 — REGNUM В Перми садоводы ведут борьбу за землю, которую считают своей. Судебные тяжбы идут с чиновниками мэрии. 20 февраля в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде назначено заседание по рассмотрению апелляционной жалобы садоводов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM садовод Георгий Битков. Он также отметил, что намерен ходатайствовать, чтобы мэрию в очередной раз оштрафовали, поскольку, по его словам, чиновники в срок не предоставили отзыв на апелляцию.

Истцы требуют возврата изъятых участков и постановки их на кадастровый учёт или взыскания компенсации с мэрии почти 5 млн рублей. В эту сумму они оценили площадь земли, которая неожиданным образом исчезла из состава садоводческого некоммерческого товарищества № 14. О потере земли стало известно после того, как садоводы начали проводить межевание участков, сообщил Битков. Люди пытаются вернуть свою землю и приватизировать участки. Однако пока безуспешно.

Своё законное владение намерены установить владельцы около 30 садов, расположенных в черте краевой столицы. Хозяйка одного из урезанных участков призналась, что не знает точной причины, по которой её лишили почти пяти соток, оставив только 1,2 сотки. Причём землю оставили на вершине лога, где, по словам женщины, «самая неугодица». Она отметила, что разговоры велись якобы о проходящем под землёй водоводе. Однако Георгий Битков подчеркнул, что по закону водовод не является основанием для изъятия участков.

Людям также говорили о плане развития Перми, согласно которому на месте изъятых участков земли должна появиться ТЭЦ. Но с 1992 года значимого объекта так и не появилось. Но изменения в инфраструктуре всё же за эти годы произошли. Садоводы отметили появившуюся дорогу, неподалёку от которой начал расти коттеджный посёлок.

Примечательно, что выведенные из состава СНТ земли выставлены на продажу. Людям, у которых эти земли в пользовании, предлагают купить участки. Кадастровая стоимость сотки земли составляет 70 тыс. рублей. Чуть в сторону от садов-огородов, на 200 метров ближе к частному сектору, и земля уже гораздо дороже — 400 тыс. рублей за сотку.

Садоводы подозревают, что с началом судебных тяжб неспроста начали гореть их дачи. Владелец урезанного участка Ольга Л. призналась, что у неё дважды были пожары. Сначала сгорел дощатый дачный домик, потом — веранда. На 2017 год пришлось пять-шесть пожаров. Один из садоводов якобы видел поджигателей-подростков, они побросали в дом бутылки и убежали, даже не оглянувшись.

По мнению садоводов, особого внимания заслуживает и то, что рассмотрение дела в арбитраже ведёт судья в отставке, привлечённая к осуществлению правосудия.

«Судья в отставке ведёт дело на законных основаниях. Видимо, не хватает судей, этим и пользуются. В суде пояснили, что судью выбрала автоматизированная система. Но мы не верим в такие совпадения», — высказал своё мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Георгий Битков. Он также признался, что садоводы обращались в прокуратуру, однако там заявили, что срок давности истёк.

Поведение мэрии наводит на подозрение о сомнительной сделке с выводом земли в СНТ № 14 на берегу реки Ива, считают садоводы. В Мотовилихинском районе Перми в 1995 году земли площадью около 7,5 тыс. кв. метров не были включены в состав СНТ. В 2017 году мэрия так и не смогла предоставить суду правоустанавливающие документы, которые бы подтвердили законность изъятия участков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Семнадцатом апелляционном Арбитражном суде, за это горадминистрацию оштрафовали на 2 тыс. рублей. Между тем истцы требовали наложить штраф в размере 100 тыс. рублей. А чиновники обжаловали решение первой инстанции о двух тысячах рублей. В мэрии указывали на то, что не допустили злоупотреблений своими процессуальными правами.

Садоводы возмутились такому решению. Они настаивают на том, что являются законными владельцами участков, которые получили ещё в советское время. Землю под коллективный плодово-ягодный сад отвели заводу им. Ленина решением пермского горсовета в 1958 году.

В городской администрации корреспонденту ИА REGNUM пообещали прокомментировать ситуацию позднее, сославшись на то, что история уходит корнями в 90-е годы прошлого века и требует времени для изучения. Территория СНТ находится в черте города, но не в центре, а практически на окраине.

Что же касается суда, то 27 ноября 2017 года, через полгода после подачи иска, СНТ№14 получило отказ в удовлетворении своих требований. Обоснование то же, что и у прокуратуры — истечение срока давности.

«Суд приходит к выводу, что об изменении площади земельного участка, передаваемого в аренду, истец должен был узнать в 1996 году в момент оформления акта выбора и заключения договора арены (аренды — ИА REGNUM ). Даже если учесть, что договор аренды не подписан председателем Ужеговым М.А. и определить дату его составления достоверно не представляется возможным, то начиная с 24.10.2000, моментом подачи заявления председателем Богомоловым А.В. о переоформлении прав аренды, истец достоверно знал о переоформлении прав на земельный участок и изменении его площади. Таким образом, истцом пропущен срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в заявленных требованиях», — говорится в решении суда.

«Вместе с тем суд разъясняет, что члены кооператива в случае отказа в оформлении права собственности своих земельных участков не лишены возможности самостоятельно защищать свои права путем предъявления соответствующих требований, как и сам истец не лишен возможности, в отсутствие доказательств изъятия земельных участков, любыми иными способами защитить свои права, предусмотренные ст. 12 Гражданского кодекса РФ», — пояснили в суде.