Соцсети о теракте в Кизляре и сжигании «католического храма»

Кизляр, Дагестан, , 14:04 — REGNUM Сразу два события, произошедших в последний день Масленицы, стали одними из самых обсуждаемых в социальных сетях. Среди них — теракт в городе Кизляр, когда 22-летний местный житель расстрелял прихожан православного храма Георгия Победоносца, и сжигание 30-метрового арт-объекта в виде католического храма, построенного из веток, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родственникам погибших в теракте и пытаются понять, что стало причиной трагедии. Некоторые из них предполагают, что это реакция на политику нового врио главы Дагестана Владимира Васильева, после прихода которого в регионе начались массовые аресты высокопоставленных чиновников.

«Это попытка местных кланов ответить Васильеву и следственным. Значит, всё правильно они делают», — пишет пользователь Twitter Злыдень.

Подобного мнения придерживается пользователь Karma. По его мнению, преступник действительно мог входить в ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако теракт совершил по заказу «местной коррупционной мафии».

«Он вполне мог входить в ячейку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но выполнял заказ местной коррупционной мафии, которая недовольна последними наездами и угрозой потери власти в республике, поэтому хочет спровоцировать межрелигиозные конфликты», — считает Karma.

Другая часть пользователей считает, что за терактом стоит религиозная подоплека. По их мнению, злоумышленник хотел посеять в регионе межрелигиозную вражду. При этом они отмечают, что убийца, скорее всего, не был правоверным мусульманином, иначе не пошел бы на такой поступок.

«Убийца думал, что посеет межрелигиозную вражду в Дагестане. Не посеял! Православные христиане не знают, что это такое… Это был не борец. Это был не правоверный мусульманин. Обычный убийца!» — пишет Евгений Ж.

«Кому-то очень нужно жёсткое противостояние мусульман с русскими уже в России, и Дагестан более других подходит для провокаций», — согласился пользователь Сурёсный.

Мнения в сети разделились и по поводу наказания преступника. Некоторые пользователи считают, что ликвидация злоумышленника на месте — неверная практика, ведь необходимо узнавать, что именно сподвигло его на такой поступок. В то же время другие пользователи отмечают, что такое наказание — самое правильное.

«Почему этих людей не задерживают, не арестовывают, не ведут следствие, не судят и не сажают? Почему не узнают причины их действиям? Чего боятся? Почему сразу уничтожают?» — интересуется Son of Anarchy.

«Благо, Россия серьезно подходит к проблеме терроризма, выродка сразу пристрелили. И антитеррористическое законодательство надо ужесточать до такой степени, чтобы людям, как-либо симпатизирующим этим паразитам, в этой стране жить было максимально некомфортно», — высказался Денис П.

Не менее обсуждаемым стало празднование Масленицы в «Никола-Ленивце». Многие пользователи отмечают, что готическое здание из веток очень похоже на католический храм, однако сам автор объекта Николай Полисский отрицает какое-либо сходство. По словам художника, он лишь хотел воплотить в действительность выражение «Пламенеющая готика».

«Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно, отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костёр, который выстроен в стиле готического здания», — пишет в своём Facebook Николай Полисский.

Однако в социальных сетях не все согласились, что арт-объект действительно не несет в себе какого-либо скрытого смысла.

«Сжигать собор? На масленицу? Тут явно не язычество, не христианство, а сатанизм какой-то», — считает пользователь AG.

Телеведущий Максим Галкин также придерживается мнения, что сходство объекта с католическим храмом видно невооруженным глазом. Он считает, что, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли в какой-нибудь из стран Европы, в России бы уже поднялся гвалт.

«Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит, неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит, беззащитной», — пишет в своём Instagram Галкин.

Тем не менее многие пользователи считают, что арт-объект не является имитацией храма и всего лишь копирует готическое сооружение, поэтому его сжигание не нужно воспринимать как что-то кощунственное.

«Мне и в голову не могло прийти, что сжигание арт-объекта в «Никола-Ленивце» может быть воспринято как что-то кощунственное», — пишет пользователь Архаты и цыгане.

Сам скульптор извинился за содеянное и выразил готовность «предать этот проект забвению» в случае, если представителями католической или православной церквей обнаружат что-то кощунственное. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал это заявление скульптора Полисского «весьма конструктивным».

Ранее он прокомментировали так:

«Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы».

Напомним, 18 февраля житель города Кизляра расстрелял прихожан местного православного храма Георгия Победоносца. Четыре человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Два человека — сотрудники полиции и Росгвардии, пострадавшие в результате террористической атаки, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Злоумышленника убили в результате ответного огня. СКР возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ответственность за трагедию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот же день в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области проходили массовые масленичные гуляния, завершением которых стало сжигание не традиционного чучела, а 30-метрового арт-объекта из деревянного мусора и веток «Пламенеющая готика». Автором проекта стал художник Николай Полисский.

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