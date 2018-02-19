«Из двух зол следует выбирать меньшее»: плюсы и минусы судебной реформы

Оренбург, , 11:42 — REGNUM Оренбургские правозащитники, комментируя законопроект о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции в России, отметили необходимость такой реформы. Экстерриториальность важна для преодоления коррупционных моментов и психологического аспекта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM юрист Эльдар Шарафутдинов, сейчас судебная система не обладает признаками независимости. А его коллега Тимур Рахматуллин подчеркнул, что факт, когда областные, краевые, республиканские (в зависимости от статуса субъекта) суды, по сути, сами рассматривали жалобы на свои же решения, уже давно вызывал не только вопросы, но и нарекания.

«Судебная реформа нужна была очень давно. В том виде, в котором существует наша судебная система, она не обладает признаками независимости, так как президиумы апелляционной инстанции и кассационной инстанции находятся в зданиях областных судов. Принцип разделения кассационной инстанции и апелляционной инстанции взят с реформы арбитражных судов», — отметил Шарафутдинов.

По мнению правозащитника, плюсом такой судебной реформы должно стать повышение независимости судебной системы, так как на сегодняшний день апелляционные и кассационные инстанции находятся мало того что в одном регионе, так ещё и в одном здании.

«Не исключено, что будет рассмотрение всех кассационных жалоб, а не выборочное, как сейчас», — предположил юрист и назвал такое развитие положительным.

В качестве минусов правозащитник отметил то, что переназначение председателей судов может быть неограниченное количество раз, а также то, что нанимать юриста/адвоката будет по карману не каждому гражданину.

Его коллега, адвокат Владимир Тишин считает, что экстерриториальность правосудия второй и последующих инстанций в России — это вынужденная мера, минимальное, что можно сделать в сложившейся ситуации.

«В судебной системе есть, на мой взгляд, две причины для пересмотра дела. Первая, позитивная, это исправление судебных ошибок более опытными судьями, в большем по численности составе, ещё одна возможность пересмотреть дело. Вторая — негативная, когда обжалованием преодолеваются коррупционные моменты, влияние административного давления на судебную систему, частные случаи давления на судью при помощи имеющихся у председателей судов и судей судов областных возможностей.

Вот именно для второго, негативного, сценария и важна экстерриториальность. В ряде западных стран, где моменты такого рода сведены к минимуму, удалось отойти от необходимости далеко разносить судебные инстанции, поскольку это, несомненно, создаёт сложности для участников процесса, но из двух зол следует, конечно, выбрать меньшее», — сказал Тишин.

«Судьи тоже люди, и я уверен, что помимо часто упоминаемой коррупционной составляющей сегодняшнего механизма обжалования решений областного суда, я уверен, есть психологический аспект. Судьи одного и того же суда — это человеческий коллектив, и вряд ли судья, рассматривая жалобу на решение знакомого коллеги, остаётся полностью беспристрастным», — считает руководитель оренбургского отделения Комитета против пыток Тимур Рахматуллин.

По его словам, многие считают существенным минусом то обстоятельство, что возрастут судебные издержки участников процесса, поскольку для личного участия при рассмотрении жалоб подателям жалоб придется ехать в другой регион. Кассационные жалобы, например, касаются лишь применения норм права, а не фактических обстоятельств, поэтому вряд ли участникам процесса так уж необходимо присутствовать при их рассмотрении.

«Вместе с тем я считаю, что правосудие в первую очередь зависит не от институциональных изменений, хотя они и важны, а нравственных и профессиональных качеств судей, о которых зависят судьбы людей и нормальное функционирование общественных институтов», — резюмировал юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который касается судебной реформы. С принятием закона будут созданы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах судебных кассационных округов и пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах судебных апелляционных округов. Предполагается, что кассационные суды будут располагаться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2018 года.

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