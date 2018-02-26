Джинсовая лихорадка длиною в полтора века и всю нашу жизнь

Татьяна Иващенко, , 03:17 — REGNUM

Джинсы есть у всех, ну или почти у всех: у самых отъявленных модников всего мира, у работяг, у молодёжи, у стариков и у младенцев. Даже домашних питомцев сегодня одевают в джинсы.

Отличаются они лишь фасоном, ценой и качеством исполнения. А общим в этом предмете одежды являются удобство, универсальность, функциональность. И в пир, и в мир, как говорится. Так кого же нам благодарить за это «джинсовое помешательство», растянувшееся на долгие годы?

Всё началось с парусиновых штанов

Своё начало «джинсовая лихорадка» берёт с 1847 года. Именно тогда Лейб Страусс (26 февраля 1829 года — 26 сентября 1902 года) — будущий известнейший предприниматель и филантроп — перебрался из Баварии в США. К тому времени два его старших брата уже обосновались в Нью-Йорке, где торговали тканями.

В 1953 году трудолюбивый и амбициозный Страусс, которому тогда было 24 года, вместе с одной из первых партий золотоискателей отправился в охваченных «золотой лихорадкой» город Сан-Франциско. С лёгкой руки матросов Лейб стал Леви.

На просторах интернета гуляет такая история: после жалобы подвыпившего золотоискателя на отсутствие добротной одежды Страусс сшил свои первые штаны из парусины и продал их рабочему за 1 доллар и 20 центов. Штаны оказались действительно добротными. И вскоре у Леви появились другие заказчики.

Парусиновое творение Леви Страусса можно считать дальним предком современных джинсов.

Детище Страусса, Дэвиса и Америки

Строго говоря, Леви Страусс — не единственный, кто приложил руку к созданию джинсов. И здесь в нашем повествовании пришла пора появиться Джейкобу Дэвису — портному из Рино (Невада). Именно Дэвису, которому до жути надоело чинить оторванные карманы одного, видимо не слишком аккуратного, ковбоя, пришла идея крепить карманы к брюкам медными заклёпками. После этого к портному повалили клиенты, которые требовали таких же заклёпок.

Джейкоб Дэвис быстро понял, что брючные заклёпки — идея на миллион. Он попытался запатентовать свою идею, однако нужного количества денег (на оформление всех документов необходимо было $68) у него не оказалось.

И тогда Дэвис решил обратиться за помощью к своему знакомому Леви Страуссу, который в то время уже показал себя в Сан-Франциско как преуспевающий галантерейщик. В том числе Страуссу приходилось работать с денимом — плотной тканью саржевого плетения, из которой делали палатки и обивку.

Письмо от Дэвиса Леви Страусс получил летом 1972 года. В августе Страусс и Дэвис подали совместную заявку на патент. 20 мая 1873 года они получили долгожданный патент на укрепление брючных карманов медными заклёпками. С этого времени можно считать, что компания Levi Strauss & Co нашла свой фирменный товар. А Дэвис перебрался в Сан-Франциско и стал техническим директором фабрики на Бэттери-стрит.

В каталоге компании будущие джинсы назывались «комбинезонами с высокой талией» — waist high overalls. Они были удобными и крепкими и пользовались большим спросом.

Бизнесмен и филантроп

Леви Страусс известен не только как бизнесмен и один из создателей джинсов, но и как филантроп. Он на протяжении всей своей жизни жертвовал значительные средства на благотворительность. В том числе вкладывал деньги в развитие образования, учредив в 1897 году стипендиальный фонд для обучения в Калифорнийском университете Беркли 28 студентов. Будучи членом еврейской общины Сан-Франциско, Страусс пожертвовал деньги на покупку земли для еврейского кладбища и на строительство синагоги «Храм Эмануэля».

Стоит отметить, что современники характеризовали его не как дельца, а как честного, порядочного бизнесмена. Как пишет интернет-журнал «Про бизнес», многие «бизнесмены» недоумевали, почему Страусс оформил патент на пару с Дэвисом, вместо того чтобы просто украсть его.

В своё время Страусс попытался войти в новый для себя бизнес — железнодорожное строительство. В проект прокладки новой железной дороги он вложил $25 тыс. Но его чаяниям не суждено было сбыться, затея завершилась неудачей.

Именно поэтому имя Леви Страусса ассоциируется не с железнодорожными перевозками и не с благотворительностью, а именно с джинсами.

Несокрушимая «джинсовая империя»

«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я», — сказал в своё время известный модельер Ив Сен-Лоран, добившийся на своём поприще огромных успехов. А эта оценка дорогого стоит.

Создатель джинсов Леви Страусс, которому «позавидовал» сам Ив Сен-Лоран, скончался в сентябре 1902 года в возрасте 73 лет. Торговая палата Сан-Франциско выпустила по этому поводу некролог, в котором подчеркивалось, что «образовательные и благотворительные организации испытывают глубокую скорбь, узнав о смерти мистера Страусса».

«Значительные пожертвования Л. Страусса университету Калифорнии — великолепное свидетельство его либеральной, общественной и гражданской позиции. Свидетельством его широкой и щедрой любви к людям стали его многочисленные и ненавязчивые пожертвованиями, не знавшие различия ни по расовому, ни по религиозному признаку», — говорилось в сообщении (цит. по Levistrauss.ucoz.com).

Детей у Страусса не было, поэтому львиную долю состояния бизнесмена, которое оценивалось в $6 млн, унаследовали четыре его племянника. Оставшуюся часть наследства он завещал другим родственникам и благотворительным организациям.

Впрочем, производство waist overalls росло и после смерти Страусса. Не смогло сокрушить «джинсовую империю» жуткое землетрясение 1906 года, разрушившее штаб-квартиру и фабрики Levi Strauss & Co. К тому времени, как фабрики отстроили заново, истёк срок патента, и штаны с заклёпками «ушли в свободное плавание», их начали выпускать другие фирмы.

В 1960-е годы Levi Strauss & Co поменяла название брюк с overalls на jeans. После этого в обиход прочно вошло слово «джинсы». И можно сказать, что именно с этого времени началось победоносное шествие джинсов по миру. Но это уже совсем другая история.

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