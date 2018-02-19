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На Украине – вспышка гепатита А

Общество

Ранее были вспышки кори и гриппа

На Украине – вспышка гепатита А
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Харьков, Украина, 19 февраля 2018, 11:04 — REGNUM  Вспышка вирусного гепатита А зафиксирована в Харьковской области на Украине, заявили в государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает 19 февраля «112 Украина».

Согласно данным на 16 февраля, в Харьковской области гепатитом А заболел 41 человек, среди заболевших 19 детей, зарегистрировано девять семейных вспышек. Отмечается, что распространяться вирус мог через водопроводную воду.

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Так, в поселке Андреевка было зафиксировано отклонение качества питьевой воды из индивидуальных колодцев от норм. Госпотребслужба Украины провела дезинфекцию колодцев в поселке, после чего была проведена откачка и вывоз воды из колодцев.

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Напомним, ранее на Украине зафиксировали вспышки гриппа и кори. По словам депутатов Верховной рады, эпидемию кори на Украине «уже не остановить», однако вслед за корью придут дифтерия и полиомиелит, против которых необходимо срочно принимать меры. Так, смертность от дифтерии достигает 50%.

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