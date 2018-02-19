В Барнауле застройщика уличили в неправильной рекламе

Барнаул, , 10:58 — REGNUM Ввиду отсутствия в рекламном объявлении сведений о месте размещения проектной декларации жилого дома, к ответственности привлечена одна из фирм Барнаула, в рекламной продукции которой предлагалось принять участие в долевом строительстве жилого комплекса «Южный». Компании-рекламодателю направлено предписание об устранении нарушения, сообщает 19 февраля пресс-служба Алтайского краевого УФАС России.

Из сообщения следует, что буклет с неправильной рекламой размещался в одном из центров обслуживания населения в Алтайском крае. Фирма, осуществляющая продажу жилья в указанном жилом комплексе, не предоставила сведений о месте, в котором размещена проектная декларация, что в УФАС сочли нарушением требования части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».

«Кроме того, в нарушение норм законодательства о рекламе (п. 14 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе) в рекламном буклете содержалась недостоверная информация о количестве сданных застройщиком в эксплуатацию домов», — говорится в сообщении.

В результате проведенной работы, рекламодателю направлено предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Кроме того, антимонопольщики передали материалы руководству управления для привлечения к административной ответственности лиц в отношении лиц, допустивших, допустивших нарушение.

«На сегодняшний день порядок публикаций рекламных объявлений о долевом строительстве приведен в соответствие с законодательством, и нарушения в данном сегменте рекламного рынка встречаются всё реже. Так, в 2017 году (в Алтайском крае) было выявлено и пресечено 5 фактов, в текущем году это первый случай», — пояснила ситуацию начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления ФАС Наталья Буянкина.

Ранее в Барнауле владелец сети детских бассейнов «Акватика» не смог доказать «исключительности», «высокого уровня» и отличий в предоставляемых его учреждениями услугах от других бассейнов. За недопустимость самопиара предприниматель получил предупреждение от регионального управления ФАС.

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС пожурило сеть детских бассейнов в Барнауле за «исключительность»