Скандал под Челябинском: сироты заявляют о насилии в детском доме

Челябинск, , 10:32 — REGNUM В Челябинской области воспитанники одного из детских домов заявляют о совершённых в отношении них насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщают приёмные родители детей, пишут местные СМИ.

Ранее три семьи взяли из детдома под опеку нескольких детей в возрасте от 10 до 14 лет. Затем взрослые увидели, что их новые члены семьи играют отнюдь не в детские игры. Разговорить детей оказалось делом не простым. В итоге родители выяснили, что «взрослым играм» их научил мужчина, который посещал интернат.

Как пишет издание 74.ru, эти семьи живут в разных местах региона. Они познакомились на школе приёмных родителей. В каждой из трёх семей детям задавали одни и те же вопросы, и ответы бывших воспитанников интерната совпадали.

Вопросом уже заинтересовались надзорные и следственные органы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении детей, которые не достигли возраста 14 лет. Уже есть обвиняемый — 51-летний местный житель. По ходатайству следствия он арестован.

Как пояснили в СКР, уголовное дело было возбуждено по заявлениям опекунов воспитанников, а также руководства детского дома. При этом, по словам опекунов, дети сообщали о том, что к происходящему с ними так или иначе причастны некоторые сотрудники учреждения. Опекуны детей надеются на объективное и полное расследование.

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