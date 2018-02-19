Разделение судов позволит уйти от «телефонного права»

Калуга, , 10:03 — REGNUM Создание в регионах института кассационных апелляционных судов — перспективная и важная инициатива для российской юриспруденции, заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM адвокат адвокатской палаты Калужской области Андрей Мучкин. По его мнению, принятый Госдумой в первом чтении законопроект о создании в стране кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции несомненно даст положительный эффект.

«Мне как адвокату особенно было отрадно отметить, что депутаты Госдумы решили уйти от иерархии судов в пределах конкретного региона. Это означает, что, к примеру, уголовное дело уже не будет попадать вторым этапом к судье вышестоящего суда — бывшему коллеге по районному суду, где, возможно, к «поддерживаемому» местными властями подсудимому отношение более благожелательно или наоборот, несмотря на все старания адвоката. Ничего не поделаешь, человеческий фактор — вещь бесспорная, да и «телефонное» право ещё местами действует», — сказал Мучкин.

Он отметил, что не согласен с предположением, что обращение в кассационные суды станет невозможным для ряда граждан в силу финансовых причин и удалённости.

«Во-первых, возможность заочного рассмотрения, когда будет достаточно по обычной почте или с помощью интернета подать свои доводы в суд следующей инстанции, после чего спокойно ожидать решения, не выезжая из своего населённого пункта. Кроме того, сейчас активно развиваются коммуникационные технологии. Из того же районного суда по интернету можно связаться с кассационным или апелляционным судом и допросить свидетелей или других лиц. Кстати, уже сейчас это уже достаточно широко практикуется. Дальше — можно адвокатам сделать зарегистрированные аккаунты в телекоммуникационной системе судов либо в том же скайпе. Шире можно использовать институт цифровой подписи. Что же касательно предполагаемой стоимости реформы в 5 млрд рублей, то считаю, что здесь в первую очередь надо подумать о судьбах людей, которым новая реформа сможет реально помочь!» — считает Мучкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2018 года Госдума приняла в пером чтении законопроект о создании в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.

Депутаты посчитали, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда в большинстве случаев апелляцию и кассацию рассматривает один суд субъекта РФ, с одним председателем, одним аппаратом, расположением и так далее, порой это приводит к искушениям, связанным с коррупционными проявлениями и региональным давлением.

С принятием закона в России будут созданы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах судебных кассационных округов и пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах судебных апелляционных округов.

Предполагается, что кассационный суд общей юрисдикции и апелляционный суд общей юрисдикции действует в составе президиума суда, судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, по делам военнослужащих, их председатели назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Предполагается, что кассационные суды будут располагаться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке.

Апелляционные суды общей юрисдикции будут находится в Иванове или Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи (рассматривается также Краснодар), Нижнем Новгороде, Томске.

В случае принятия закон может вступит в силу уже 1 июля 2018 года

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