Кто написал предсмертное письмо и травмировал младенца? Челябинск за неделю

Челябинск, , 08:21 — REGNUM На Южном Урале на прошедшей неделе (12—18 февраля) в центре внимания была судьба военнослужащего Евгения К., который 26 января был найден с ранами головы в воинской части под городом Белогорском Амурской области. Экспертиза установила, что он сам написал предсмертную записку. Об этом и не только — в материале ИА REGNUM.

Предсмертная записка — под давлением?

Напомним, Евгений К. был призван в армию из Челябинской области. 26 января его нашли с травмами головы. Следствие предположило попытку самоубийства. Тем более что при бойце была найдена предсмертная записка.

Этому предшествовало то, что ранее один из его сослуживцев отрабатывал на нём боевые приёмы. Этот гражданин проходит подозреваемым по делу о покушении на доведение до самоубийства. А на прошедшей неделе были озвучены результаты почерковедческой экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что Евгений написал записку сам.

Но его родственники не верят в то, что он мог пойти на суицид. Может, записка была написана под давлением, а самоубийство подстроили? Расследование этого крайне запутанного дела продолжается. Мать молодого человека сразу после известия о ЧП выехала к нему. Удастся ли ей найти правду?

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Преступление или жизненная ситуация?

Другой обсуждаемой на ушедшей неделе темой стало травмирование четырёхмесячного мальчика его собственным отцом. Сам мужчина заявлял о том, что хотел его спасти.

Всё произошло ещё 9 февраля. Отец поил мальчика водой из бутылки. В один момент ребёнок захлебнулся и начал задыхаться. Затем, по словам молодого человека, чтобы спасти своего сына, он начал его трясти. Результат — травма головы.

В итоге младенец попал в больницу, а его отец — под внимание правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по факту неосторожного причинения ребёнку телесных повреждений. Возможно, что молодому человеку придётся понести наказание.

Пользователи интернета в своих комментариях по данной ситуации разделились. Одни оправдывают действия молодого отца стрессовой ситуацией и неопытностью, другие же, наоборот, осуждают его.

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Против беби-боксов

Жители Челябинска на прошедшей неделе снова выступили против открытия беби-боксов. Председателя областного Заксобрания Владимира Мякуша и депутатов Госдумы они просят дать отрицательное заключение на соответствующий законопроект, который уже находится в Госдуме.

С обращением к парламентариям обратились активисты движения «Родительское Всероссийское Сопротивление». Они настаивают на том, что установка анонимных контейнеров для новорождённых детей несёт в себе террористическую угрозу. Также общественники полагают, что такие контейнеры создадут простор для криминальных схем с бесконтрольным перемещением новорождённых.

Напомним, проект закона был внесён в Госдуму депутатами «Единой России» ещё в декабре. Им предусмотрено создание в медицинских организациях специализированных мест для анонимного оставления детей. Авторы проекта закона отмечали, что это сделано для «обеспечения новорожденному ребенку своевременной медицинской помощи».

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Юбилей метеорита

А 15 февраля исполнилось пять лет со дня падения метеорита. В тот день, в 2013 году, из-за ЧП прервалась связь, а на некоторых интернет-картах Челябинск просто пропал. В домах выбило стёкла. Пострадали люди. За помощью к медикам обратились более 1500 человек. В одной из школ дети избежали порезов лишь благодаря своей учительнице. Они наблюдали в окна за зрелищем, но педагог потребовала от них спрятаться под парты. Через несколько секунд стёкла разлетелись вдребезги.

Спустя пять лет челябинцы вспоминают об этом событии с юмором. «Крутой был день!», — говорят они. А кусок метеорита, получившего название «Челябинск», находится в Государственном историческом музее Южного Урала.

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