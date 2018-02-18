Патриарх Кирилл назвал расстрел прихожан в храме Кизляра провокацией

Москва, , 21:31 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал нападение на прихожан православной церкви в дагестанском городе Кизляре провокацией. Это преступление, по его словам, направлено на то, чтобы вызвать вражду между верующими разных конфессий.

«Предстоятель Русской церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха в Telegram.

Кровавое событие в Кизляре глубоко потрясло предстоятеля, он передаёт свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы и молится об их упокоении, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

По заявлению пресс-службы, Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления.

Глубоко шокированы убийством прихожанок и в Махачкалинской епархии Русской православной церкви, заявил секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн. По его словам, уже завтра, 19 февраля, в храмах Дагестана, Ингушетии и Чечни пройдут панихиды по погибшим в Кизляре.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером, 18 февраля, в храме Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре произошла кровавая драма: вооруженный ружьем преступник открыл стрельбу по выходившим после вечерней службы прихожанам. Были убиты на месте четыре женщины, еще трое с ранениями были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где скончалась одна из пострадавших. Двум другим в настоящее время делают операции.

Также были ранены при попытке задержать преступника один сотрудник полиции и один боец Росгвардии. Им удалось нейтрализовать нападавшего. В Следственном комитете сообщили о том, что личность убийцы уже установлена — это 22-летний местный житель Халил Х.

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С осуждением данного преступления выступило Духовное управление мусульман Дагестана. Богословы выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и назвали нападавшего ваххабитом, прикрывавшимся псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеющим.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев организовал оперативный штаб по расследованию преступления. Он также высказал соболезнования семьям погибших и пообещал, что руководство Дагестана окажет им, а также пострадавшим во время расстрела всю необходимую поддержку.

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