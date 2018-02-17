Украина высушивает Днестр: Молдавия станет пустыней

Кишинёв, , 06:21 — REGNUM Правящее большинство в парламенте Молдавии отказалось заслушать правительство по поводу ситуации вокруг украинских ГЭС на Днестре, которую экологи оценивают как критическую для экологии реки. Как сообщило молдавское издание Infotag, оппозиционная фракция Либерально-демократической партии Молдавии предложила обсудить эту тему в парламенте, ее поддержали Партия социалистов, Либеральная партия и Партия коммунистов.

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук заметил, что «многие неправительственные организации представляют данные, согласно которым украинские власти просят Молдову предоставить 20 га для развития Днестровской ГЭС».

«Об этом говорят и неправительственные организации из Одессы, которые озабочены качеством воды. Если межправительственные переговоры по этому вопросу ведутся, то хорошо бы парламенту знать об этом, как и обществу, чтобы исключить различные интерпретации», — считает он.

Депутат-социалист Влад Батрынча отметил, что правительство и парламент «из геополитических интересов, а также из-за политики сохранения хороших отношений с Украиной, делает все возможное, чтобы не допустить обсуждения этой проблемы».

«Днестр может испариться, а Молдова станет пустыней из-за строительства новых ГЭС на Днестре. Киевские инвесторы, которые будут строить новые станции, уже получили одобрение своих проектов, поэтому в ближайшее время могут начать строительство», — сообщил он.

Депутат от Либеральной партии Роман Боцан считает, что эта проблема заслуживает обсуждения в парламенте, а правительство должно представить информацию по этому поводу, чтобы депутаты могли сформировать собственную позицию.

Депутат от ПКРМ Елена Боднаренко напомнила, что «в 2017 г. гражданское общество провело ряд акций протеста в защиту Днестра, которые были поддержаны жителями Украины и Приднестровья».

«В прошлом году парламент принял декларацию в защиту Днестра и против строительства на нем новых ГЭС, поэтому в рамках парламентского контроля будет правильно вернуться к этому вопросу», — считает она.

Парламентское большинство, однако, обсуждать инициативу отказалось.

ИА REGNUM отмечает, что ранее группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра. Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону.

Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС. В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

В числе адресатов обращения экологов также — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие. Письмо подписали 53 неправительственные экологические организации Молдавии, ПМР и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина убивает экосистему Днестра