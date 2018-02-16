Игра в «реновацию»: сколько ещё очередники Москвы будут ждать новый дом?

Москва, , 20:39 — REGNUM Пока одна часть жителей столицы готовится к переезду в новый дом по программе реновации, другая устраивает «народные сходы» и пишет жалобы в префектуру. Как корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, высотка на 5-й Парковой, в которую с 26 февраля начнут заезжать люди, изначально предполагалась для очередников и строилась на бюджетные средства. Однако в дальнейшем дом отдали под нужны реновации.

«Конечно, очередники недовольны, потому что из их общего числа всего 25% попало в реновацию. Получается, что остальные 75% будут ждать несколько десятилетий. Очередь нарушится, сначала будут идти те очередники, которые по реновации находятся вне очереди, и, естественно, люди, которые живут с 90-х годов в несносимом жилье, ждать будут ещё очень долго. Квартир очень много, они есть и идут не на те цели, которые предполагались ранее», — подчеркнула Мартьянова.

Она также отметила, что в настоящий момент в Москве действует программа «Жилище», предназначенная для переселения людей, стоящий в очереди на получение жилья. Однако департаментом городского имущества планы этой программы не выполняются. В среднем сейчас обеспечивается около 3 тыс. семей-очередников, при том, что на очереди стоят 72 тыс. человек. Очередь двигается крайне медленно, и в основном за счёт предоставления субсидий.

«Конкретно квартир очень мало предоставляют. В рамках программы «Жилище» строится очень много квартир, и на бюджетные средства. Непосредственно до очередников они практически не доходят: либо продаются как коммерческое жильё на рынке недвижимости, либо пойдут под реновацию», — добавила Мартьянова.

Отметим, что отзывы будущих переселенцев на предоставляемое на 5-ой Парковой жильё сильно разнятся. Так, в социальных сетях отмечают, что положительным моментом является наличие на полу ламината и керамогранита, на стенах — светлых обоев под покраску, на окнах — стеклопакетов, а также батарей с датчиками регулировки, электропроводки, ванной с защитным экраном, водосчётчиков, «фартука» из керамической плитки на кухне, электроплит и металлической входной двери. Кроме того, у определённой части жильцов действительно увеличилась жилплощадь. Но есть и другие — недовольные претенденты.

Например, на странице Facebook будущий квартирант Анна Маликова, рассказывая о впечатлениях от нового дома, отмечает, что при осмотре сразу возникла путаница в номерах квартир. Так, в нужное помещение женщина смогла попасть только с третьего раза. Кроме того, в предложенной двушке Анну смутила маленькая ванная и неприятный запах. Также имеются претензии к грузовому лифту из-за его небольших размеров. На вопрос о том, сколько стоит докупить метры жилья, девушке ответили, что сначала нужно согласиться на предлагаемый вариант либо писать отказ и заявления с пожеланиями — тогда будут предлагать квартиру из оставшихся вариантов. На размышления есть пять рабочих дней.

«Нам рассказывают процесс, что мы должны сначала согласиться на то, что дают, потом у них написать заявку, внести 100 тысяч, если честно, не стала пока вникать, за что. Выбираем из имеющихся квартир, нам говорят стоимость, и если на неё кто-то претендует, как и мы, то будет аукцион! По стоимости… с учётом того, что нам предлагают и разницей между тем, что мы выбираем, а также с учётом скидки средняя цена именно по нашему району будет 2 480 000, но это не точная цифра и без учёта того, что будет аукцион», — отметила девушка.

В результате было принято решение писать отказ, но не от просмотренного жилья, а о признании просмотра недействительным в связи с непригодностью жилья из-за неприятного запаха. Добавим, что в настоящий момент механизм доплаты за квадратные метры не проработан и не внедрён.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, члены Рабочей группы Госдумы осмотрели первый дом, предназначенный для переселения по программе реновации, по адресу 5-я Парковая, 62Б в Северном Измайлове. Депутаты заверили присутствующих, что переселенцы из аварийного жилья остаются у власти в приоритете.

Читайте подробнее: Жители «Измайловских бараков» атаковали первый дом программы реновации