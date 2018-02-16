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Жители «Измайловских бараков» атаковали первый дом программы реновации

Общество

Тем временем жильцы «авариек» остаются первыми претендентами на расселение, заверил депутат

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Жители «Измайловских бараков» атаковали первый дом программы реновации
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Депутаты Государственной думы у первого дома, сданного по программе реновации

Москва, 16 февраля 2018, 18:32 — REGNUM  Рабочая группа Госдумы осмотрела квартиры в доме на востоке Москвы, который станет первым заселяемым в столице по программе реновации жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Первый дом, который готов принять жильцов, находится на 5-й Парковой улице в Северном Измайлове.

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Первый дом для переселения участников программы реновации
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Первый дом для переселения участников программы реновации

Члены рабочей группы, в числе которых и депутаты Госдумы, осмотрели дом, заезд в который намечен на 26 февраля.

В новостройке представлены современные квартиры с отделкой, их комфортность могли сегодня оценить парламентарии.

Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») подчеркнул, что проблемы, которые возникают при переселении, будут решаться совместно с органами исполнительной власти Москвы, префектурой и местными депутатами.

«Наша задача не в том, чтобы осмотреть лампочки, раковины и унитазы. Наша задача в том, чтобы были соблюдены права граждан, москвичей. И мы видим сегодня, что те обещания, которые были даны, они сдержаны. И люди действительно получают жилье. Но есть всегда проблемы, связанные с тем, что человек хотел докупить какие-то дополнительные метры в квартире, переселить сюда родителей и так далее. Вот эти житейские ситуации, все мы понимаем, что они есть, и они в любой семье могут быть, и они постепенно будут решаться», — добавил Толстой.

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Пётр Толстой осматривает новый дом
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Пётр Толстой осматривает новый дом

Качество квартир достойное, утверждает депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Мы с вами могли убедиться, что качество достаточно достойное, это отмечали и те люди, которые уже получили ключи от новых квартир. Очень важно, что в общей площади есть серьезные лоджии: в трехкомнатной квартире они проходят практически вдоль всего фасада, которого занимает эта квартира», — поделился впечатлениями парламентарий.

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Сергей Железняк
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Сергей Железняк

Отметим, что в новой многоэтажке журналистам показали лишь две квартиры. Как отметила хозяйка одной из них, жильём она вполне довольна, однако санузел не такой большой, как ожидалось.

Добавим, что у нового дома на Парковой, 5 собрались не только депутаты и новые жильцы, но и очередники района Измайлово, которые требовали срочно рассмотреть вопрос о своём переселении. Люди держали плакаты и требовали ответов от органов исполнительной власти.

Как заявил участвующий в акции председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин, дом на 5-ой Парковой изначально предназначался не для программы реновации. Он строился в 2015 году для двух категорий жителей, — проживающих на 7-й парковой жителей так называемых «московских бараков», а также очередников.

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Сергей Митрохин
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Сергей Митрохин

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, в свою очередь, отметил, что Москва продолжит заниматься расселением аварийного жилья. Кроме того, есть обязательства по дольщикам, которые город на себя берёт.

«Можно критиковать кого угодно и когда угодно. Нужны стартовые площадки, и вы свои предложения можете в префектуру сами присылать, это раз. В Госдуме, когда мы принимали этот закон, мы думали о правах граждан, мы думали о техническом состоянии зданий, в том числе тех, которые позволяют жителям измайловских бараков рассчитывать на первоочередное расселение», — подчеркнул он.

Толстой призвал жителей самим проявлять инициативу как по подбору стартовых площадок, так и по работе с префектурами для выяснения всех волнующих вопросов.

«Не надо полагаться исключительно на власти, ждать, что это прилетит с неба, а ежедневно проблемы решать», — подчеркнул он.

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Депутаты Государственной думы в новой квартире
Дарья Антонвоа © ИА REGNUM
Депутаты Государственной думы в новой квартире

Добавим, в новый дом переселяются жители Москвы, которые сейчас проживают на улице Константина Федина, 3 и 5. Это порядка 160 квартир, и снос домов по данным адресам позволит освободить место под строительство 500 новых квартир.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

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regnum author Антонова Дарья
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Расселение и снос пятиэтажек в Москве

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