Тотальная слежка Facebook и конкуренты Илона Маска

Москва, , 11:44 — REGNUM Во «ВКонтакте» пытались нажиться на катастрофе Ан-148

Крушение самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье всколыхнуло не только всю Россию, но и социальные сети. Администраторы нескольких сообществ во «ВКонтакте» решили своеобразно нести траур по жертвам катастрофы, продавая различные товары с символикой крушения.

В группе «Товары с символикой авиакатастрофы АН-148» запустили в продажу футболки с фотографией пилота, погибшего на борту самолёта. Подобной деятельностью занялись и администраторы сообщества «Хайповый шмот | крушение ан-142», в котором подписчикам предлагали приобрести легинсы с изображением погибшей бортпроводницы самолёта. Администрация социальной сети в тот же день заблокировала группы, отметив, что «паразитирование на данной теме недопустимо».

Facebook следит не только за пользователями соцсети, но и за своими сотрудниками

Сотрудники Facebook рассказали журналистам издания Wired о том, что за ними налажены слежка, поэтому они опасаются хранения личных данных. Информацию подтвердили как бывшие, так и нынешние сотрудники компании.

Так, во время разговора с журналистом специалист соцсети посоветовал собеседнику отключить смартфон, так как по нему Facebook может отследить местоположение обоих, и тогда интервью обернется для сотрудника компании проблемами. Это подтвердило общение бывшего инженера Facebook Бенджамина Фирнау с журналистом портала Gizmodo. После того как сотрудник соцсети отправил ему несколько изображений, Фирнау ожидало объяснение с начальством, почему Фирнау контактировал с журналистом, и последующее увольнение.

Своим официальным портретом Барак Обама «послал сообщение Америке»

Социальные сети потряс официальный протрет 44-го президента США Барака Обамы, который он передал 12 февраля Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Картина, на которой экс-глава государства сидит на стуле в зарослях растения кудзу, существенно отличается от других портретов бывших президентов США, выставленных в галерее.

«Может ли кто-то прогрессивный объяснить мне портрет Обамы? Для чего, черт возьми, ядовитый плющ?» — интересуется пользователь unseen 1 в Twitter.

Поводом для громкого обсуждения также послужил художник, запечатлевший Обаму. Кьянде Уайли известен не только яркими масштабными полотнами, запечатлевшими образы афроамериканцев, но и резонансными картинами, изображающими темнокожих людей с ножами в руках и отрубленными головами белых.

«Я знаю, что Обама не глуп, он явно послал сообщение Америке, выбрав художника для своего портрета», — считает Стефан Э.

Буйные болельщицы из Северной Кореи на Олимпийских играх-2018

В социальных сетях активно обсуждали группу болельщиц из КНДР, приехавших в Пхёнчхан поддержать соотечественников на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею на Олимпийских играх — 2018. Пользователи, оказавшиеся с ними рядом на трибунах, опубликовали видео бойкой фан-группы, которая исполняла песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами. При этом авторы роликов отмечают, что порой энтузиазм девушек нервировал.

«Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами!» — пишет Мэтт С.

«Характерно, что остальные, нормальные, болельщики от них, как от зачумленных, шарахнулись», — прокомментировал пользователь Alex ВАО.

Болельщиц не останавливала даже громкая музыка, звучащая в перерывах между соревнованиями. Десятки роликов, которые пользователи опубликовали в сети, сразу стали вирусными и быстро распространились по всему интернет-пространству.

День женской дружбы вместо Дня всех влюбленных?

Уходящая неделя была богата флешмобами. Один из них — #GalentinesDay, который традиционно проводят 13 февраля перед Днём всех влюбленных. В неофициальный День женской дружбы, который придумала героиня сериала «Парки и зоны отдыха», пользователи публиковали записи с благодарностями и признаниями в тёплых чувствах к своим подругам.

«Я просто очень люблю своих подруг. Трудно донести, как сильно я на это полагаюсь и как эта дружба для меня важна, и ещё труднее вспомнить, как я жила раньше по-другому — дистанцируясь от женщин, тяготея к дружбе с мальчиками, со всем вот этим I’m not like other girls», — пишет в своём Instagram иллюстратор и YouTube-блогер Ника Водвуд.

«Мои девочки — это любовь, мои девочки — это разговоры о чем угодно, мои девочки — это танцы до упаду и странные движения, мои девочки — это миллион наших (и только наших!) слов, случайных совпадений, тайн, объятий, смеха и улыбок», — рассказывает пользователь triandafilova.e.

В социальных сетях открыто говорят о гигиенических прокладках

Необычный флешмоб #PadManGhallenge, направленный против стигматизации менструации, запустили в сети по случаю выхода фильма «Пэд Мен». Картина рассказывает об индийском активисте Аруначаламе Муруганантаме, который в конце 1990-х годов изобрел автоматы для продажи недорогих гигиенических прокладок в отдалённых районах Индии. Именно он и стал первым участником будущей акции, выложив в своём Twitter фотографию с прокладкой в руке и подписью:

«Да, в моей руке прокладка. И в этом нет ничего постыдного. Это естественно».

Десятки тысяч пользователей присоединились к флешмобу. Среди них многие болливудские знаменитости, а также российская модель Наталья Водянова. Однако не всем пришлась по душе такая акция. Многие пользователи считают, что это слишком откровенный флешмоб и публичное обсуждение менструации — перебор. В соцсетях также ходит мнение, что главная цель флешмоба — реклама фильма.

Флешмоб в поддержку материнства

Еще один флешмоб запустили в сети петербургские благотворительные организации. В рамках акции #ЗачемРожала пользователи рассказывают о своих эмоциях и чувствах, когда сталкиваются с вопросом «Зачем рожала?» С помощью флешмоба матери детей из кризисных семей, выпускницы детских домов и одинокие матеры пытаются объяснить обществу, что подобные вопросы бестактны и не имеют никакого смысла.

Создатель бренда одежды SaSHkinA Ирина Сашкина рассказала в своём профиле в Instagram, что дважды её бросали молодые люди, когда женщина была уже беременна. Несмотря ни на что она решила рожать и совершенно не жалеет об этом.

«Я задалась целью, что сделаю всё, чтобы мои дети жили в нормальных условиях и со мной. Чтобы нам было что есть и одевать. Чтобы им было во что играть и чем делиться. И мне плевать, что обо мне думают другие, я мама своих детей, которых я никому не отдам, которые посланы мне свыше, чтобы мое сердце росло по минутам, как тесто на дрожжах».

И хотя многие пользователи одобрили флешмоб и поддержали матерей, которые не побоялись рассказать свои истории и поделиться эмоциями, нашлись и те, кто выступил с критикой и в очередной раз задал вопрос: «Зачем рожала?»

У Илона Маска появились российские конкуренты

Компания Space X Илона Маска запустила сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy еще 6 февраля, однако пользователи соцсетей до сих пор активно обсуждают это событие и даже своеобразно бросают вызов изобретателю. Они публикуют фотографии абсурдных отечественных изобретений, рассказывают нелепые истории и даже комментируют новости фразой «Как тебе такое, Илон Маск».

Среди необычных инженерных решений различных бытовых проблем, которые, по мнению пользователей, могут конкурировать с изобретениями Маска, оказались винная пробка вместо ручки на крышке кастрюли, чехол для пульта от телевизора, замок на лампочке в подъезде и многие другие.

В сети также активно рассказывают истории из жизни, в которых герои пришли к «гениальному» решению. Пользователь Twitter Мать драконов пишет:

«Как-то пошли в лес пить и купили салатов в пластиковых корытах на обед, а ложек не было. Я отковырял заднюю крышку от телефона и ел ею. Как тебе такое, Илон Маск?»

