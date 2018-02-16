Эхо громкого дела: какова цена побоев и сексуального насилия в колонии?

Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области отголоски громкого дела, в котором фигурирует теперь уже бывшее руководство исправительной колонии-поселения, раздаются до сих пор, и они также вызывают резонанс. Если ранее правозащитники настаивали на суровом наказании тех, кто участвовал в насилии над заключённым, то теперь требуют компенсации за физические и моральные страдания от действий экс-начальства пенитенциарного учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скандальная история уходит корнями в 2013 год. В комитет против пыток обратилась женщина и заявила, что её мужа систематически избивают и угрожают сексуальным насилием. Всё это стало следствием того, что Сергей Н. отказался участвовать в строительных работах, в частности, строить баню для начальника колонии. Уголовное дело долго не возбуждали, следствие имело затяжной характер. Но появлялись новые свидетели, показания. В итоге в 2016 году экс-руководитель колонии-поселения был приговорён к трём годам лишения свободы за превышение полномочий. По версии следствия, экс-начальник использовал на своей даче рабский труд заключённых.

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В конце 2013 года картина вопиющего произвола в колонии-поселении № 11 дополнилась показаниями ещё двоих осуждённых, К. и Д., которые рассказали о том, что к ним систематически применяется насилие со стороны сотрудников колонии. По словам правозащитников, написать письма в оренбургское отделение Комитета против пыток их побудила безысходность, поскольку один из них после неудавшейся попытки побега из-за избиений был изнасилован осуждёнными из так называемого актива в присутствии и по приказу сотрудников колонии, снимавших все на видеорегистратор. И опять в деле оказался замешан бывший руководитель колонии, а также его заместитель. Последовали новый скандал и новое уголовное дело.

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В 2017 году экс-руководитель колонии-поселения приговорён к семи годам лишения свободы, его заместитель — к пяти с половиной годам. После того как приговор вступил в законную силу, правозащитники обратилась в суд с иском о компенсации потерпевшему морального вреда, причинённого преступлениями экс-руководителей колонии поселения № 11. В требованиях значилась сумма 2 млн рублей. Суд удовлетворил требование частично — всего 220 тыс. рублей. Вердикт вызвал недовольство со стороны потерпевшего и стороны защиты. Последовала жалоба. Однако судебная коллегия Оренбургского областного суда, заслушав доводы участников процесса, определила оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова, представляющая интересы потерпевшего, заявила, что решение областного суда будут обжаловать:

«Конечно, дать оценку в денежном эквиваленте таким человеческим ценностям, как достоинство, честь, личная неприкосновенность, крайне сложно, однако очевидно, что 220 тысяч рублей — это не их цена. Мы намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции».

В соцсетях пользователи обсуждают судебный вердикт и недоумевают: «Можно ли называть такое решение справедливым?»

«220 000 рублей — сумма, в которую суд оценил нравственные и физические страдания осужденного, которого в 2013 году жестоко избили и подвергли сексуальному насилию. За что? А за то, что слишком много жалоб писал на начальника колонии. Акт насилия заместитель начальника колонии снимал на видео, а видео потом демонстрировалось другим осуждённым для устрашения», — отметил один правозащитник.

«Я бы так предложил оценивать нравственные и физические страдания. Сказал бы — вы просто в уме представьте сумму. — 10 миллионов? 20? Настя — рыбка, например возьмёт тысяч 300 и все это на яхте и не с ЗК. Уважаемый Петров (Петрова), Сидорова или Иванов, за сколько денег вы бы согласились, чтобы в вас челном потыкали? Вот накиньте мне рубль и я согласен. Но потом, я заплачу их человеку, он исполнит это с вами. И справедливость восторжествует. Согласны? Все же можно измерить в деньгах, раз заплатили всего 220 000 руб», — оставил комментарий другой правозащитник (орфография и пунктуация сохранены).