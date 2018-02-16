Погибшие в Сирии воины и скандал с «Ельцин-центром»: Урал, 15 февраля

Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM Министерство иностранных дел России признало, что в Сирии могли погибнуть пять российских граждан. По предварительным данным, они были воинами частных военных компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова официально опровергла появившиеся в средствах массовой информации США сведения о якобы десятках и сотнях погибших российских граждан. По её словам, предварительно известно, что погибли пять человек. При этом гражданство каждого из них ещё предстоит установить.

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Напомним, что в начале этой недели стало известно о четырёх погибших. Двое из них — жители города Асбеста Свердловской области Игорь Косотуров и Станислав Матвеев. Сейчас в Асбесте ожидают доставки их тел.

При этом 13 февраля стало известно, что ещё один свердловчанин, воевавший в Сирии, не выходит на связь. А позднее местные СМИ сообщили, что он проживал в посёлке Кедровом. Официального подтверждения о его смерти пока нет.

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Скандал в «Ельцин-центре»

В адрес «Ельцин-центра» снова прозвучали нелестные слова. Блогер Илья Варламов заявил, что охрана не позволила ему сделать видеосъёмку в музее. В Екатеринбурге он оказался проездом и решил посетить «Президентский центр Б. Н. Ельцина» и сделать о нём «хороший репортаж».

Однако его планы оказались нарушены. По словам блогера, видео сделать так и не удалось. Да и в сам музей он попал не сразу. В первый раз его не пустили с фотоаппаратом и видеокамерой, и ему пришлось писать заявление на имя руководства «Ельцин-центра».

Подробно: В «Ельцин-центр» не пустили блогера, который хотел снять «хороший репортаж»

Приговор детоубийце

В Челябинской области оглашён приговор женщине, которую обвинили в убийстве своей четырёхмесячной дочери. Алёна Ч. получила 10 лет колонии.

Примечательно, что это уже второй приговор, вынесенный ей по этому делу. Первый огласили в 2016 году, и он предусматривал для неё восемь лет колонии.

Но женщина настояла на рассмотрении дела судом присяжных. Для реализации такого права ей пришлось обращаться в Конституционный суд России. Эта инстанция признала её правоту, а затем приговор отменили, а её освободили из СИЗО. Дело направили на повторное рассмотрение.

26 января суд присяжных признал Алёну виновной и не заслуживающей снисхождения. А вчера, 15 февраля, ей назначили новый срок — уже 10 лет колонии.

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Беспредел в маршрутках

В Челябинске очередной скандал с общественным транспортом. Водитель отказался выпускать из маршрутки 13-летнюю школьницу. Он требовал от неё оплаты проезда.

Примечательно, что у девочки с собой была транспортная карта. Но водитель заявил, что аппарат для приёма карт не работает, и потребовал оплатить наличными. А налички у ребёнка не оказалось.

Одна из неравнодушных пассажирок оплатила проезд за девочку, и после этого водитель её выпустил из салона. Инцидент вызвал в Челябинске широкий резонанс. В городском управлении транспорта заявили о том, что будут добиваться увольнения водителя. А граждане сообщают на форумах и в соцсетях, что хамство и нарушения со стороны водителей частного общественного транспорта — обычное дело.

Подробности: «Не работал терминал»: как водитель запер школьницу в маршрутке

Единоросс без партбилета

В Пермском крае инцидент в ночном клубе получил политическое продолжение. Членство Александра Телепнева в «Единой России» приостановлено.

Этому предшествовало избиение в ночном клубе диджея Smash, известного как музыкант Андрей Ширман. Он утверждает, что в экзекуции якобы участвовал бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев. Однако Телепнев утверждает, что непричастен к конфликту. Расследование дела продолжается.

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