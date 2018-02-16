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Андерс Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек

Общество

Судебный психиатр усомнился в искренности террориста

Андерс Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек
Johannes Grødem
Цветы, возложенные перед собором в Осло на следующий день после нападения Брейвика

Осло, 16 февраля 2018, 06:07 — REGNUM  Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий тюремное заключение за убийство 77 человек, заявил о своём раскаянии в содеянном, сообщает газета Verdens Gang.

По информации издания, Брейвик направил письмо администрации тюрьмы, в котором заявил, что «сожалеет о действиях, которые предпринял, и если бы это было возможно, сделал так, чтобы этих событий никогда не случилось».

Вместе с тем, как сообщается, судебный психиатр Хеннинг Вэрей, общавшийся с осуждённым, усомнился в искренности раскаяний Брейвика и заподозрил его в сознательной манипуляции.

Напомним, что Брейвик в настоящее время добивается пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 сотрудников и гостей молодёжного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Суд приговорил его к максимально возможному в Норвегии наказанию — 21 году лишения свободы.

При этом по истечении данного срока он может быть продлен, если суд сочтёт, что преступник продолжает представлять угрозу для общества.

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