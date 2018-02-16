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Катастрофа Ан-148: пилоты ругались, пытаясь понять причину сбоя в датчиках

Общество

СМИ узнали содержание записи с речевого самописца разбившегося Ан-148

Катастрофа Ан-148: пилоты ругались, пытаясь понять причину сбоя в датчиках
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крушение

Москва, 16 февраля 2018, 04:57 — REGNUM  Запись с речевого самописца потерпевшего крушение самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» свидетельствует о том, что пилоты не смогли понять причину, по которой на датчиках самолёта отображались искажённые данные о скорости, сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации источников издания, на записи с чёрного ящика слышно, как перед взлётом пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов.

При этом, как сообщается, пилоты по какой-то причине не включили обогрев приёмников полного давления, информацию с которых считывают датчики скорости, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлёта экипаж обратил внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, пилоты пытались решить проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолёт к земле. Дальнейшие крики до столкновения самолёта с поверхностью на записи уже невозможно разобрать, рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что данные расшифровки свидетельствуют о том, что «пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искажённые показания скорости на дисплеях, и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией».

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что специалисты расшифровки записи переговоров экипажа разбившегося Ан-148. Представитель МАК заявил журналистам, что полученные данные подтверждают версию о технических причинах катастрофы.

Напомним, пассажирский самолёт Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто из них не выжил.

Читайте ранее в этом сюжете: Речевой самописец Ан-148 подтвердил версию технических причин трагедии

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Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

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