Чайка: в 2017 году в России предотвращено 24 теракта

Москва, , 15:33 — REGNUM В России за 2017 год количество преступлений экстремистской направленности увеличилось на 5%. Всего за отчётный период их было пресечено 1,5 тысячи. Об этом сегодня, 15 февраля, на итоговой коллегии Генпрокуратуры заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

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В основном они связаны с распространением в сети интернет призывов к нарушению территориальной целостности России и общественного порядка. Правоохранительные органы выявили почти тысячу причастных к таким преступлениям человек.

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Также, по словам Юрия Чайки, на территории страны было пресечено 24 террористических акта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии изъяли из незаконного оборота более 1,1 тыс. единиц стрелкового и охотничьего оружия, 60 гранатомётов, почти 900 ручных гранат, свыше 120 тыс. различных боеприпасов. За год было уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандподполья. Обнаружено и обезврежено более 3 тыс. взрывоопасных предметов.

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Также было обезврежено более 20 самодельных взрывных устройств, из которых 17 были установлены и готовы к применению.

Добавим, что в 2017 году на 45% увеличилось число переданных в суд уголовных дел по преступлениям террористической направленности.

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