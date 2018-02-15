Холод в кабинетах и обшарпанные стены: школы, в которых учатся наши дети

Омск, , 13:34 — REGNUM В Омске сегодня, 15 февраля, на первый план вышла тема ремонта в местных школах, а точнее его отсутствия. В частности, омичей неприятно удивили фотографии коридоров в школе №1, которые появились в одном из местных пабликов в соцсети.

На фото видно, что от стен и потолка отваливается штукатурка. Плесень на стенах и неудовлетворительное состояние полов также вызывают недоумение.

Но, как выяснилось, отсутствие ремонта — это не единственная проблема. В омской школе №38 в двух кабинетах нынешней зимой температура воздуха едва достигала +16 градусов.

Кроме того, в начале февраля текущего года жительница Омска пожаловалась, что в гимназии №88 появилась сквозная трещина там, где делали ремонт по представлению прокуратуры в 2016 году. По словам омички, по этой причине в школе «сильно дует».

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в мэрию Омска. В департаменте информационной политики мэрии подтвердили информацию о холоде в кабинетах:

«Действительно, в школе №38 два кабинета на третьем этаже были закрыты по решению администрации школы ещё в декабре 2017 года. Но занятия в образовательном учреждении проходят без сбоев, в других кабинетах, к температурному режиму которых нет претензий. Для того чтобы исправить ситуацию в этих двух кабинетах, необходимо выполнить ремонт кровли. К ремонту планируют приступить уже летом текущего года. А окна и система отопления там в рабочем состоянии. Ещё раз подчеркнём, что дети в холодных кабинетах не занимались. Как только там появились нарушения температурного режима, они сразу были закрыты».

Что касается школы №1, напугавшей своим видом омичей, там также в летний период планируют провести ремонт.

«У этой школы также проблема с кровлей, её планируют отремонтировать летом. Также там проведут косметический ремонт», — проинформировали в мэрии Омска.

Между тем омичи активно выражают своё возмущение в соцсетях.

«13 лет как окончил её, а ничего не поменялось», — пишет житель Омска про школу №1.

«Детей жалко», — комментирует ещё один пользователь.

Также некоторые омичи предположили, что такое состояние — норма для местных школ:

«Большинство школ в таком состоянии».

Хотелось бы отметить, что при взгляде на разруху в школах на контрасте вспоминаются шикарные дворцы отделений ПФР, выстроенные в регионах. Фотографии «дворцов ПФР» представлены в материале ИА REGNUM «Экономия на пенсионерах: ПФР пропиарят за 185 млн рублей». А школьники, по логике властей, дворцов, видимо, не достойны…

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в омском горсовете, в январе 2018 года вице-мэр Омска Елена Шипилова представила информацию о том, как будут распределены деньги, выделенные на ремонт образовательных учреждений. По её словам, на детсады предусмотрено 35 млн рублей, а на школы — 30 млн рублей.

«В первую очередь по ремонту включают школы и детсады, не соответствующие СанПиН, имеющие представления прокуратуры или судов, которые могут приостановить деятельность. Объём выделенных средств — это около 20% от потребности. Омская область выделила 100 млн рублей субсидий на замену окон в образовательных учреждениях. Мы находимся в режиме прямого диалога с министром образования Татьяной Дерновой», — рассказала Шипилова. Она также пояснила, что представленный список школ, нуждающихся в ремонте, не окончательный и может быть скорректирован.