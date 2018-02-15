Директор алтайской школы ответит за перелом позвоночника у ученика

р-н Крутихинский, Алтайский край, , 13:01 — REGNUM В Алтайском крае за серьёзные травму, которую ученик получил в школе, накажут директора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 15 февраля, прокурор Крутихинского района направил ему представление с требование обеспечить безопасные условия образовательного процесса.

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Однако одним предписанием школа не отделается. В отношении руководителя детского учреждения прокурор возбудил также и дело об административном правонарушении.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2017 года. 13-летний подросток на перемене подтягивался на турнике, сорвался и упал на спортивные маты. Падение оказалось неудачным: школьник получил травму в виде закрытого компрессионного перелома позвонков.

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В ходе надзорной проверки было установлено, что документы о соответствии турника, с которого упал несовершеннолетний, требованиям безопасности, а также ростовым и возрастным особенностям обучающихся в учреждении отсутствуют. Также не было известно, кем и когда он был изготовлен.

Как сообщало ИА REGNUM, травму позвоночника в одном из образовательных учреждений Алтайского края ученик получил и в октябре 2015 года. Инцидент произошёл в средней школе Мамонтовского района. На уроке физкультуры ученик сорвался и упал с перекладины. По версии следствия, преподаватель физической культуры не принял достаточных мер по сохранности здоровья и жизни учащихся во время учебных занятий на уроке.