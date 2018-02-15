Миллионы на поездку: какие дивиденды получит Оренбуржье?

Оренбург, , 11:41 — REGNUM Оренбургская делегация принимает участие в Российском инвестиционном форме, который проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Из-за авиакатастрофы, которая унесла жизни 71 человека (среди которых 39 — оренбуржцы), губернатор Оренбуржья Юрий Берг отказался от участия в мероприятии. Глава области продолжает работу с семьями погибших в результате крушения самолёта. Делегацию возглавляет вице-губернатор — заместитель председателя правительства по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы губернатора и областного правительства Елена Лапаева.

Члены делегации примут участие в круглом столе «Лучшие практики социально-экономического развития», организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов; в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее»; в совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ на тему: «О перспективах развития межбюджетных отношений, стратегии пространственного развития, а также снятии инфраструктурных ограничений».

Стоит отметить, что экономическая составляющая поездки оренбургской делегация в 2017 году оказалась в центре пристального внимания из-за внушительной суммы, которую пришлось потратить на проживание высокопоставленных региональных чиновников. Пребывание в пятизвездочной гостинице с 26 февраля по 1 марта стоило 546 тыс. рублей. Делегация проживала в номерах люкс и полулюкс.

В 2018 году сумма, потраченная на поездку, вновь впечатляет. В январе 2018 года состоялся аукцион на оказание услуг по организации участия представителей делегации Оренбургской области в мероприятиях, проводимых в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Начальная цена лота — 6 млн 878 тыс. рублей. Победителем признан областной Союз промышленников и предпринимателей, предложивший 5 126 993 рубля. Источником финансирования является бюджет Оренбургской области (государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014—2015 годы и перспективу до 2020 года, подпрограмма «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием области», основное мероприятие «Содействие экономическому развитию Оренбургской области»).

Исполнитель контракта обязан предоставить во временное пользование выставочную площадь для размещения выставочной экспозиции Оренбургской области (от 60 до 65 кв. метров) на период проведения выставки в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи — 2018», которая состоится на территории главного медиацентра. В обязанности также входить аккредитация экспонентов, технического персонала экспозиции (8—15 человек), а также транспортные средства экспонента на основе предложений заказчика. Победитель аукциона должен организовать участие представителей Оренбургской области (11—15 человек) во всех мероприятиях форума, а также деловой и культурной программы форума, кроме приёмов и мероприятий по специальному приглашению, информационное обеспечение участников, предоставление пакетов раздаточных материалов форума, транспортное обслуживание, возможность посещения выставки, деловых зон.

Исполнитель должен обеспечить оплату организационного взноса за участие представителей Оренбургской области; осуществить разработку дизайн-проекта экспозиции, его согласование с заказчиком и застройку; обеспечить транспортное обслуживание делегации Оренбургской области на время работы Российского инвестиционного форума в период с 14—16 февраля 2018 года.

Для сравнения приведём данные портала госуслуг, где были заявлены аукционы на оказание услуг по организации участия региональных делегаций в мероприятиях, проводимых в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Так, Новосибирская область объявила конкурс с начальной ценой в 5 млн рублей, Тамбовская — 2,5 млн рублей, Московская — 3 млн рублей, Иркутская — 95 тыс. рублей, Калининградская — 1,9 млн рублей, Архангельская — 97 тыс. рублей. Рязанская область объявляла аукцион на организацию выставки в рамках форума в Сочи с начальной ценой лота в 3,5 млн рублей.

Добавим, 14 февраля в Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. Второй год подряд он проводится в новом формате. Форум стал основной площадкой в стране для продвижения инвестиционных возможностей регионов. В 2018 году в его работе принимают участие рекордное число руководителей субъектов Российской Федерации, 41 регион представлен экспозициями на инвестиционной выставке. Экспозиция Оренбуржья посвящена развитию альтернативной солнечной энергетики в регионе.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что в первый день Российского инвестиционного форума в Сочи (14 февраля) лучшие практики Оренбуржья отмечены в разных сферах. Награды получены за реализацию проекта «Вовлечение общественности в принятие ключевых решений через организацию и проведение детских и молодежных референдумов», региональную программу в области семейной политики. На форуме подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив. В рамках форума также запланировано подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве с компанией «Газпромнефть». И конкретными соглашениями, которые будут подписаны непосредственно на площадках, не исчерпываются плюсы масштабных форумов такого уровня.

«Как можно вычислить экономический эффект от участия делегации оренбургской молодёжи во Всемирном Фестивале молодёжи и студентов, который состоялся в Сочи в 2017 году? Или проведение Евразийского молодёжного форума в Оренбурге? Как измерить экономический эффект от гостеприимства оренбуржцев в дни проведения выездной площадки всемирного фестиваля, ставшего буквально эталоном российского гостеприимства?», — недоумевает начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова.

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