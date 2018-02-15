Танцующие полицейские в Дагестане попали под служебную проверку (видео)

Махачкала, , 09:54 — REGNUM В полиции Дагестана организована служебная проверка в связи с опубликованным в соцсетях видео с танцующими сотрудниками. На кадрах, снятых в одном из кабинетов полицейского ведомства, видно, как три сотрудницы полиции и мужчина в форме танцуют у накрытого стола, на котором в том числе бутылки со спиртным.

Один из танцующих — начальник тыла управления МВД по Махачкале Магомед Разаков, пишет РИА «Дербент», которое и выложило видеоролик в интернет. Данный факт не остался незамеченным руководством полицейского ведомства, которое организовало служебную проверку в отношении должностных лиц, принимавших участие в веселье на рабочем месте.

«По поводу появившегося видеоролика в сети интернет МВД по Республике Дагестан сообщает о том, что сотрудник полиции, принимавший участие в данном видеоролике, был уволен из органов внутренних дел в 2017 году», — говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 14 февраля.

Как отметили в МВД, вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности остальных участников застолья с танцами будет решаться по окончании служебной проверки.

Стоит отметить, что жители Дагестана, уже посмотревшие видео в соцсети, оценивают поступок правоохранителей по-разному. Одни не видят ничего предосудительного в том, что сотрудники полиции на рабочем месте организовали танцы.

«Хорошо танцуют. Может, они после работы отмечают. Никому не мешают», — написал один из комментаторов.﻿

Есть и такие, кто негодует по поводу поведения полицейских, а есть среди комментариев и откровенно саркастические.

«Это они так обмывают задержание главы Дербентского района Магомеда Джелилова и его брата Зульфедина Джелилова — руководителя Дербентского лесничества. Которые подозреваются в махинациях с земельными участками и в незаконном обороте наркотиков», — написал пользователь соцсети.

Надо сказать, что видео с танцами в управлении полиции появилось как раз в то время, когда в Дагестане проводятся масштабные антикоррупционные мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, в республике работает представительная комиссия из 38 сотрудников Генеральной прокуратуры и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. За месяц работы выявлены многочисленные факты нарушений в различных структурах органов власти и ведомствах.

Под стражей оказался в связи с подозрением в мошенничестве и превышении должностных полномочий ряд высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя, экс-министр образования Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города.

Читайте также: «Танцующий полицейский» оказался героем ролика МВД

В Москве МВД начало проверку по факту эротического танца сотрудницы полиции