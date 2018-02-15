Пристава – под суд, арендатора – на улицу: спор за здание ядерного центра

Нижний Новгород, , 09:13 — REGNUM ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в суде пытается заставить работать судебного пристава и вернуть предприятию производственное здание в Сарове Нижегородской области. Ответчиком по иску, рассматриваемому Арбитражным судом Нижегородской области, выступает Саровский районный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области. Слушания начнутся 20 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 6 февраля 2018 года, а 8 февраля его приняли к производству. Третьими лицами в деле выступают УФССП России по Нижегородской области, Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области и ООО «Система», из чьего пользования пытаются вернуть здание.

В своём иске ФГУП, входящее в состав госкорпорации «Росатом», требует признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя Саровского районного отдела ССП УФССП по Нижегородской области Жанны Левкиной, выразившееся в непринятии должных принудительных мер в отношении должника ООО «Система» в рамках исполнительного производства от 12 августа 2016 года. Кроме того, истец просит обязать заинтересованное лицо устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путём принятия исполнительских действии, направленных на реальное возвращение ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» производственного здания на Варламовской дороге, 23, стр. 17 в Сарове.

Судебный спор по зданию площадью 3994,2 кв. м начался 3 марта 2014 года. На период с марта 2014 по ноябрь 2015 года дело приостанавливали, а 25 января 2016 года иск ФГУП к компании «Система» был удовлетворён.

По договору аренды от 29 июня 1998 года между комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области (арендодатель), ФГУП (балансодержатель) и ЗАО «Система» (арендатор) был заключён договор аренды нежилого здания под размещение производства театральной сценической техники. Срок аренды был неограничен, но 10 июля 2013 года госпредприятие уведомило ЗАО о расторжении договора аренды и необходимости вернуть здание. Но ответчик в добровольном порядке объект, собственником которого является Российская Федерация, не вернул, поэтому ФГУП пошло в суд. Иск был удовлетворён.

6 сентября 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции. К тому моменту ЗАО в деле было заменено на ООО «Система».

"В обоснование заявления о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта должник указал, что немедленное освобождение спорного здания приведёт к сокращению рабочих мест. Процедура вывоза установленного в здании оборудования технологически сложна, рискованна и требует немалых финансовых затрат. В связи с трудной экономической ситуацией в стране компания не имеет на сегодняшний день достаточной финансовой возможности немедленно подготовить здание для размещения технологически сложного оборудования, а также для организации рабочих мест сотрудников. В настоящее время должник пытается провести реконструкцию принадлежащего ему здания, предназначенного под склад готовой продукции. Кроме того, истец не испытывает острой нуждаемости в здании», — отмечается в постановлении суда.

Данные доводы суд отклонил, указав, что первая инстанция их уже оценивала и пришла к выводу «о недоказанности наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда».

"При этом суд принял во внимание, что с момента вынесения решения по данному делу прошло почти полтора года, при этом должник не предпринял никаких мер к освобождению здания. После вступления решения в законную силу ответчик знал о необходимости освобождения здания и имел достаточно времени для решения вопроса относительно другого помещения и возможности осуществления перевозки станков», — уточняется в постановлении.

Теперь ФГУП пытается обязать судебных приставов принудительно выселить арендатора из здания. Исполнительное производство длится уже 1,5 года.

Отметим, ФГУП, базирующееся в Сарове и являющееся градообразующим предприятием, где работают почти 22 тыс. человек, 12 февраля 2018 года представило концепцию развития города на пять лет. Концепция предполагает преобразования всех основных сфер жизни Сарова, включая образование, медицину, инфраструктуру. Все программы войдут в качестве составляющих в стратегию развития города до 2035 года. Над документом начинают работу в феврале.

Из ярких проектов, которые уже анонсированы, — строительство школы, двух детсадов, ФОКа.