МЧС: Службы по «предупреждению рисков» созданы в Алтайском крае

Барнаул, , 08:33 — REGNUM Городские и районные власти в Алтайском крае одобрили решение о создании на муниципальном уровне служб по предупреждению рисков и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Такие службы в городах и районах были созданы за три месяца по рекомендации Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Мэр города Назарово Красноярского края Сергей Сухарев отметил, что при возникновении любой кризисной ситуации обязательно должен быть ответственный руководитель и «комплексное реагирование» на проблему.

«Для нас актуален риск коммунальных аварий в зимнее время. Мой заместитель, ответственный за это направление, держит обстановку на постоянном контроле. Последнюю аварию, несмотря на то, что она случилась в воскресенье в вечернее время, нам удалось ликвидировать за несколько часов и избежать чрезвычайных последствий», — сообщил он.

Также Сухарев подчеркнул, что «по другим направлениям» такая организованность и ответственность, возложенная на конкретную службу, «принесёт только пользу».

«Создание служб, которые привязаны к конкретным рискам, правильное решение. В небольших городах, где ограничены возможности оперативных структур, особенно важно распределить и упорядочить все имеющиеся на территории ресурсы — административные, технические, людские и т.д.», — отметил первый заммэра Уссурийска Приморского края Сергей Ефремов.

В СРЦ МЧС РФ отметили, что местные власти должны довести «до автоматизма» работу таких служб управления рисками.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков отметил, что аномально низкие температуры, продержавшиеся в Алтайском крае целую неделю, стали серьезным экзаменом для жителей региона и систем жизнеобеспечения.

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За эти морозные дни только на предприятиях электросетевого хозяйства региона произошло 60 отключений продолжительностью не более трёх часов.

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В сфере снабжения газом населения также возникли серьёзные перебои: под отключение попало 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске.