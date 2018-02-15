Мэрия пообещала москвичам до двух метров снега к концу зимы

Москва, , 03:21 — REGNUM Количество выпавшего в Москве снега к концу зимы приблизится к двум метрам. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, согласно прогнозам, снег в Москве ещё будет идти, и «такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта».

«Выпало уже около 180 сантиметров снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум», — сказал чиновник.

Он отметил, что по поручению мэра города Сергея Собянина к расчистке улиц были подключены дополнительные силы городских инженерных компаний, в числе которых «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», «МОЭК» и другие.

«Благодаря общим усилиям город едет, общественный транспорт идёт», — сказал Бирюков.

Вместе с тем он отметил, что «невозможно одновременно всё почистить». Гражданам, которые видят, что управляющая компания во дворе ничего не делает, чиновник предложил жаловаться на порталы «Активный гражданин» и «Наш город».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе мэрия Москвы поставила перед коммунальными службами задачу расчистить город от снега до воскресенья, 11 февраля. Однако справиться с последствиями обычного для данных широт климатического явления в столице не смогли, и к началу новой рабочей недели непреодолимые сугробы продолжали украшать большинство улиц города.

Читайте также:

«Снегопад века» — остановка на пути в экологический ад в Москве?

Снег победил власть в Москве: фотогалерея