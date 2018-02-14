Жириновский рассказал, куда и как правильно целовать

Москва, , 10:06 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести соревнование на самый длинный поцелуй, при этом, по мнению парламентария, рот — самая грязная часть тела, в этой связи целоваться надо правильно, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля

«Сегодня День всех влюбленных, я уже боюсь предлагать целоваться, но если провести соревнования, то самый долгий поцелуй будет у нас в ЛДПР. Мы найдём, так сказать, клиента и девушку», — заявил Жириновский.

Между тем, отметил депутат Госдумы, сам он выступает против таких соревнований.

«Я противник этого, это же противно — долгий поцелуй. В щёчку чуть — чуть или вообще не надо. Рот — самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть и все», — отметил Жириновский.

День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюбленных отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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