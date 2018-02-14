УФАС пожурило сеть детских бассейнов в Барнауле за «исключительность»

Барнаул, , 09:37 — REGNUM В Барнауле владелец сети детских бассейнов «Акватика» не смог доказать «исключительности», «высокого уровня» и отличий в предоставляемых его учреждениями услугах от других бассейнов. За недопустимость самопиара предприниматель получил предупреждение от регионального управления ФАС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как оказалось, на странице в социальной сети сообщалось, что «…наши бассейны занимают первое место по уровню услуг». Однако подтвердить эти утверждения владелец сети не смог.

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«Такие слова, как «самое», «лучшее», «абсолютное», «единственное», «№ 1» и тому подобные утверждения, возможно использовать при продвижении своих услуг только в случае, если рекламодатель может подтвердить их истинность», — подчеркнула начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.

Антимонопольщики посчитали, что информация со сравнительной степенью «первое место» является некорректным сравнением с услугами других бассейнов и создаёт впечатление об оказании этим бассейном более высокого уровня услуг. В результате владельца сети бассейнов уличили в недобросовестной конкуренции.

Предпринимателя предупредили о том, чтобы он перестал использовать сравнительную степень при продвижении своих услуг.

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