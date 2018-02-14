«Крутой был день!» — о Челябинском метеорите 5 лет спустя

Челябинск, , 17:00 — REGNUM Утро 15 февраля 2013 года жители Челябинска и окрестных городов не забудут, пожалуй, до конца жизни. В 09:20 (07:20 мск) ясное голубое небо осветила ярчайшая вспышка, а через несколько секунд раздался оглушительный грохот. За первым взрывом последовала череда других, напоминавших артиллерийские залпы. Во многих жилых домах и административных зданиях вылетели стекла, в областном центре начался переполох. Так прибыл на Землю метеорит, который позже официально назовут по имени города.

«Сначала подумал, что началась война. Когда увидел след на небе, понял, что болид. Позже, правда, сомневался», — пишет в сообществе «История Урала в фотографиях, статьях, документах» в соцсети «Вконтакте» Виталий Л.

«Чуть с дивана не упал. Думал, самолет низко пролетел или что-то… взорвалось», — отмечает Александр С.

Падение самолета, взрыв ракеты, авианалет, теракт — такие версии возникли в первые секунды. Челябинцы бросились звонить родным и близким, возникли перебои со связью. Произошедшее обсуждали на улицах и в офисах. Многие предприятия отпустили работников по домам. Вскоре версия о падении небесного тела стала основной.

«Окна моего тогдашнего офиса выходили на юг, поэтому я видел и вспышку, и инверсионный след, и, как большинство горожан, даже не подумал отойти от окна. Затем ударной волной выбило раму, и я понял, что пришло время покинуть помещение. Попутно позвонил понимающему в ракетах товарищу, потому что был свято уверен, что это была именно она», — вспоминает Дмитрий П.

Своими версиями поспешили поделиться политики. Знаменитый смелыми предположениями Владимир Жириновский заявил, что во Вселенной просто так никогда ничего не падает — это американцы испытали над Челябинской областью новое оружие. Тогдашний глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин связал внезапно выпавший метеоритный дождь с предстоящей проверкой исполнения регионального бюджета. Руководивший областью Михаил Юревич запутался: то ли метеорит был из жесткого газа, то ли из газового льда. В общем, сложные дела — межпланетные тела…

Широкий двойной белый след оставался на небе несколько часов. Позже расчеты покажут: метеороид (именно этот термин верен, метеорит — это тело, упавшее на земную поверхность) диаметром 17 м и массой около 10 тыс. тонн вошел в атмосферу на скорости 18 км/с, двигаясь под острым углом.

В воздушном пространстве космический гость просуществовал чуть более 30 секунд, рассыпавшись над Челябинской областью метеоритным дождем. В момент разрушения возникла мощная акустическая волна, количество высвободившейся при этом энергии оценивают по меньшей мере в 440 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Из-за воздушного удара лопнули стекла, погнулись оконные рамы, деформировались конструкции некоторых сооружений. Число пострадавших зданий превысило 7 тыс. Большая часть разрушений пришлась на Челябинск и его спутник Копейск, на Еманжелинск, Коркино, Южноуральск и село Еткуль. Администрация области оценила ущерб в 1 млрд рублей.

«Южные стороны цехов пострадали, стекла, панели пластиковые выпали, — вспоминает одна из сотрудниц Челябинского трубопрокатного завода. — Человек двадцать по заводу ранения получили».

На цинковом заводе рухнули крыша и стены склада концентратов. Снимки этого здания из красного кирпича обошли весь мир. Пострадавших не было, предприятие продолжало работать, но по городу распространились слухи о химическом облаке, накрывшем район. Сообщалось, что на Лондонской бирже цены на цинк тогда подскочили, а акции завода — подешевели.

По счастливой случайности, жертв не было, лишь несколько человек получили довольно серьезные травмы. К медикам обратились более полутора тысяч южноуральцев, большинство их них получили порезы осколками стекла. В одной из школ учительница скомандовала наблюдавшим за светящимся шаром детям спрятаться под парты. Через несколько мгновений стекла в огромных школьных окнах разлетелись на куски…

Ударная волна от разрушения небесного тела дважды обошла земной шар. Событие стало самым мощным среди себе подобных, уступая лишь падению знаменитого Тунгусского метеорита в 1908 году. При этом полет космического гостя запечатлело множество видеокамер, что позволило вычислить его траекторию и изучить процесс.

Место падения оставшейся части метеороида помогли найти рыбаки. Они рассказали об огромной полынье и десятиметровом фонтане воды, взметнувшемся к небу на озере Чебаркуль, что в 70 км к западу от Челябинска. Обломок весом 550 кг извлекли из воды 16 октября 2013 года. Теперь это один из самых популярных экспонатов в Государственном историческом музее Южного Урала.

Сегодня челябинцы говорят о происшествии не без юмора.

«После падения я отправился в военкомат, там были разбиты окна, сотрудники сметали осколки, никто не работал, я сказал, что это им кара Господня! В «Красном и белом» были гигантские очереди, пили водку, радовались, чему — не помню. Крутой день!» — пишет в соцсети Дмитрий М.

Событие, произошедшее пять лет назад, шокировало и удивило южноуральцев, прославило Челябинск — город уральских танков и трудовых подвигов — с неожиданной стороны. Одно можно сказать точно: вопреки неприятностям, которые принес с собой загадочный космический гость, вспоминают о нём без досады и даже с гордостью.