Супружеские измены осуждают 64% жителей России

Москва, , 10:19 — REGNUM Большинство жителей России осуждают супружеские измены (64%). Женщины об этом заявляют чаще, чем мужчины: 69% против 57%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лишь 12% опрощенных относятся к измене супругов абсолютно лояльно. Стоит отметить, что в 1991 году эта доля составляла 67%.

С большим неодобрением граждане РФ относятся к однополым связям и бракам. Так, 79% респондентов категорически осуждают однополые связи (в 1991 г. — 71%).

При этом 15% опрошенных чаще всего не осуждают, в том числе 9% в принципе не видят ничего предосудительного.

Большинство граждан проявляет лояльность к абортам, если женщину к этому вынуждают материальные или какие-либо другие трудности.

38% жителей России считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% — в принципе не осуждают.

Опрос проведен 13−14 января 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство (94%), однако доля однозначно положительных оценок 69%, тогда как 25% отвечают «скорее устраивает».

При этом стоит отметить, что 71% респондентов уверены в том, что дети должны расти в полноценной семье, и рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в ЗАГСе.

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