Удержит ли Сахалин советские темпы демографического роста?

Южно-Сахалинск, , 08:32 — REGNUM Сахалинская область в 2017 году показала самые лучшие демографические показатели в ДФО. По данным Сахалинстата, прирост населения с 1 января 2017 по 1 января 2018 года составил 3 251 человек. Это темпы роста, сопоставимые с советским периодом. Но сумеет ли Сахалин удержать такие темпы? Прогноз Сахалинстата ставит это под сомнение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно прогнозу Сахалинстата, спад численности населения в единственном островном регионе России начнется уже к концу 2018 года. Так, если на начало 2018 года в регионе насчитывается 490 595 человек, то уже к концу года сахалинцев и курильчан будет 486 202. В 2019 году население сократится до 483 838 человек, в 2020-м — до 481 434 и будет продолжать уменьшаться. В 2025 году на островах останется 473 370 человек, а к 2030-му — 467 169. К 2036 году в Сахалинской области будет проживать, согласно прогнозу органов государственной статистики, 459 021 человек. То есть за 18 лет население островного региона поредеет на 31 574 человека — примерно на 1700—1800 человек в год.

Сбудутся ли пессимистичные (или реалистичные?) прогнозы специалистов статистики?

«Прогноз, как известно, не догма. Но, с другой стороны, у специалистов статистики свои, проверенные временем методики расчетов, они, увы, редко ошибаются. Можно ли изменить ситуацию? Можно. Кто обычно уезжает с Дальнего Востока, Севера? Первая категория — это люди, хорошо заработавшие и не имеющие возможности качественно потратить свои деньги. Например, живёт человек где-то на Крайнем Севере, зарабатывает, хорошо зарабатывает, много — добывает нефть, или газ, или золото. Но тратить ему в его посёлке некуда. Вот он зарабатывает до определенного периода и уезжает — на юг. Или в дальневосточных городах люди, неплохо зарабатывающие, уезжают за более комфортной жизнью, дешёвой и качественной жизнью. Комфортный климат тоже далеко не последний аргумент, тут Дальний Восток южным и западным регионам вообще не конкурент. Вторая категория — это те, кто уезжает от отчаяния. Потому, что в его дальневосточном посёлке, городе ни работы, ни зарплаты. Ничего. Вот и едут туда, где всё это есть. Как сделать, чтобы прогнозы статистики не сбылись? Повышать качество жизни, платить дальневосточникам высокие зарплаты — единственный и главный аргумент жить в постоянном холоде. Нет другого пути. Будут люди здесь хорошо зарабатывать — не будут уезжать. Ещё и приезжать будут. Дальневосточники должны зарабатывать много — это в интересах государства», — прокомментировал руководитель Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв.

Пока Дальний Восток наращивает присутствие трудовых мигрантов, которым, как известно, много платить не нужно. Так, Амурская область, которая, по прогнозам Росстата, в 2018 году войдет в ТОП—20 России по оттоку населения, получила самую большую в России квоту на привлечение иностранной рабочей силы и готовится принять более 17 тыс. мигрантов. Львиная доля приходится на китайских рабочих. Санкции Совбеза ООН вынуждают амурских работодателей отказаться от северокорейских рабочих, но им быстро найдут замену — с такой-то квотой.

В Хабаровском крае, в районе им. Полины Осипенко, в крупной золотодобывающей компании работают китайские рабочие, а местные жители сидят без работы.

Обилие мигрантов на Сахалине вызывает раздражение у местного населения.

«Прирост населения я ежедневно наблюдаю на улицах, в автобусах, магазинах. Иногда кажется, что не на Сахалине, а в бывшей союзной республике, где-нибудь в Таджикистане или Узбекистане. А местные-то уезжают».

«Вот и получается — местные, которые могут себе позволить родить больше одного ребёнка, уезжают — климат тяжелый, экология, и т. д. А вот эти приезжие — им тут рай, они с таких аулов иногда приезжают, где даже центрального отопления нет. Им тут все нравится. Лет через 20 население Сахалина, думаю, поменяется полностью».

«Да давно понятно — ставку власти сделали на заселение Дальнего Востока мигрантами. Чтобы сюда россияне из центральных и западных районов ехали, нужны богатые, стабильные предприятия с зарплатой достойной. А мигранты неприхотливы. Но такая политика не приведёт ни к чему хорошему. Мигранты никакого развития не обеспечат», — пишут сахалинцы в социальных сетях.

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что переломить тенденцию оттока населения с Дальнего востока — стоящая перед властью задача.

«Построить предприятие проще и быстрее, чем изменить ментальность населения. Сейчас мы убеждаем инвесторов, что работать на Дальнем Востоке лучше, чем во всех окружающих территориях. Построив предприятия, собственники должны будут привлечь людей. Это вопрос качества жизни, оплаты труда. Собственники будут стараться экономить на издержках, но никуда не денутся, будут платить столько, сколько надо, чтобы люди к нам приехали. Они не смогут потратить деньги и оставить предприятия пустыми. С этого момента начнётся слом тенденции. В этом году 89 предприятий запущено — это 4500 человек. Это пока не очень много для такого сильного изменения тенденции, но к 2025 году будет 115 тыс. человек», — сказал Юрий Трутнев в интервью РБК.

Но пока собственники предприятий нанимают мигрантов — тысячами. И отказываться от них не собираются.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область стала единственным регионом в ДФО, показавшим внушительный демографический рост — в год более чем на 3 тыс. человек. Это можно сравнить с советскими темпами увеличения численности населения. Причём прирост обеспечен не только приезжими, но и повышением рождаемости, для чего в регионе разработаны уникальные программы. Между тем, по прогнозу Росстата, отток населения из ДФО в 2018 году усилится почти в два раза и составит 30 тыс. человек против 17,4 тыс. в 2017 году. «Чемпионами» по человеческим потерям станут Амурская область, Хабаровский и Приморский края. Колыма и ЕАО потеряют каждого сотого жителя, или 1% населения. Для сравнения: в 90-е годы прошлого века население всей страны уменьшилось менее чем на 1%.