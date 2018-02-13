Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Турции

Москва, , 02:54 — REGNUM Роспотребнадзор призывает граждан при планировании поездок принимать во внимание вспышку сибирской язвы на севере Турции. Соответствующее заявление распространила 13 февраля пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации местных властей, вспышка заболевания зафиксирована в районе населенного пункта Акчаабат, имеющего выход к Черному морю.

Сообщается, что с подозрением на сибирскую язву госпитализировано более 70 человек, у троих из которых диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

«По данным эпидемиологического расследования, проводимого местными органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкими специалистами в настоящее время принимается ряд мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции. В Анкару направлен материал для проведения лабораторных исследований.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — заявляют в ведомстве.

Сибирская язва — опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может быстро переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и лёгких. Человек заражается преимущественно от больных сельскохозяйственных животных — крупного и мелкого рогатого скота, свиней, оленей и других.