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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Турции

Общество

С подозрением на заболевание госпитализированы более 70 человек, один человек скончался

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Турции
Иллюстрация: Mil.ru
Лаборатория

Москва, 13 февраля 2018, 02:54 — REGNUM  Роспотребнадзор призывает граждан при планировании поездок принимать во внимание вспышку сибирской язвы на севере Турции. Соответствующее заявление распространила 13 февраля пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации местных властей, вспышка заболевания зафиксирована в районе населенного пункта Акчаабат, имеющего выход к Черному морю.

Сообщается, что с подозрением на сибирскую язву госпитализировано более 70 человек, у троих из которых диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

«По данным эпидемиологического расследования, проводимого местными органами здравоохранения, вспышка связана с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкими специалистами в настоящее время принимается ряд мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции. В Анкару направлен материал для проведения лабораторных исследований.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — заявляют в ведомстве.

Сибирская язва — опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может быстро переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и лёгких. Человек заражается преимущественно от больных сельскохозяйственных животных — крупного и мелкого рогатого скота, свиней, оленей и других.

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Сибирская язва
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