Минобрнауки РФ: вводить скользящий график школьных каникул нецелесообразно

Москва, , 15:18 — REGNUM Идея о переходе к гибкому графику школьных каникул, высказанная ранее вице-премьером РФ Александром Хлопониным, не поддержана в Министерстве образования и науки России, сообщает 12 февраля пресс-служба ведомства.

«Минобрнауки России ранее уже изучало вопрос о возможности установления скользящего графика <…> и пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», — говорится в распространенном сообщении.

Из комментария ведомства следует, что для изучения вопроса были опрошены представители родительского и педагогического сообщества в разных субъектах РФ.

В результате 89% педагогов и более 68% представителей родительского сообщества высказались против введения гибкого графика.

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Напомним, накануне о готовности предложить гибкий график школьных каникул, который будет учитывать потребность детей в зимнем отдыхе, сообщал вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

По его словам, благодаря скользящему графику учащиеся школ смогут планировать отдых во время лыжного сезона и посещать туристические курортные зоны в Южном федеральном округе примерно так, как это делают жители европейских стран, которые отправляются отдыхать в Альпы.

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