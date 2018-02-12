На месте крушения Ан-148 найдены более 200 фрагментов тел погибших

Раменское, Московская область, , 13:39 — REGNUM В Раменском районе Московской области, где 11 февраля разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», спасатели обнаружили уже более 200 фрагментов тел погибших пассажиров.

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Поисковая операция продолжается. Поиски обломков самолёта и останков пассажиров осложняются рельефом и глубоким снегом. На сегодня в районе крушения самолёта уже найдены два чёрных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

К поисковых работам привлечены 900 человек и более 100 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-148. На борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находились 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в трагедии не оказалось. Большинство пассажиров злополучного борта — жители Оренбургской области, однако были в самолёте и иностранные граждане.

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Напомним, с радаров самолёт пропал спустя несколько минут после взлёта. Сообщение об этом в оперативную дежурную смену ЦУКС по Московской области поступило в 14:45 (мск) 11 февраля.