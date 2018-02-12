Понедельник, 12 Февраля 2018 года
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На Украине вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко

Общество

Возбуждено уголовное дело

Стрый, Украина, 12 февраля 2018, 12:02 — REGNUM  Во Львовской области Украины вандалы повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. По информации отделения национальной полиции страны по области, преступление было совершено днём 11 февраля.

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От рук злоумышленников пострадал монумент, установленный в городском парке в городе Стрый.

«Правоохранители установили, что от скульптуры злоумышленники отбили голову и похитили её», — уточняется в сообщении полиции, размещённом на странице ведомства в Facebook.

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Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об уничтожении, разрушении и порче памятников истории или культуры. Злоумышленникам может грозить до пяти лет тюрьмы.

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Напомним, бронзовый памятник Тарасу Шевченко на бетонном постаменте в городе Стрый Львовской области Украины был установлен в 1958 году на территории парка имени Шевченко. Считается, что это один из первых памятников поэту во Львовской области, открытых после Второй мировой войны.

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Война памятников на Украине
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