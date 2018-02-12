Жириновский советует сделать гибкими все каникулы

Москва, , 11:59 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение сделать гибкими даты зимних школьных каникул и указал на необходимость сместить и летние каникулы.

Введение гибкого графика зимних школьных каникул поможет в популяризации горнолыжного спорта и развитию курортов Северного Кавказа, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью «Российской газете»,

«Если сдвинуть каникулы на месяц вперед, то миллионы школьников и их учителя смогут поехать на курорты Краснодарского край и в Крым в сентябре, когда там уже будет меньше туристов, и цены будут ниже, но все условия будут по-прежнему замечательными. Это, кстати, даст возможность и малому бизнесу в туристической сфере продлить свой рабочий сезон», — отметил Жириновский.

Депутат Госдумы также напомнил, что фракция много лет предлагает сместить летние школьные каникулы на месяц вперед: не июнь-июль-август, а июль-август-сентябрь.

Парламентарий посетовал на то, что предложение о гибких летних каникулах годами отклоняют, несмотря на то, что летний отдых в холодной России, очевидно, куда более востребован, нежели горнолыжный зимний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России разрабатывается Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года.