Юрий Чайка потребовал проверить доходы и расходы чиновников Дагестана

Махачкала, , 09:42 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил установить, на какие деньги построены дома чиновников в Дагестане. Глава ведомства призвал усилить контроль над деятельностью лиц, занимающих посты в правительстве и других ведомствах, усилить антикоррупционную борьбу в регионе и контроль за распределением и расходованием бюджетных средств, в том числе выделенных в качестве субсидий и грантов. Свои требования он предъявил сотрудникам прокуратуры республики на совещании 10 февраля во время своего визита в Дагестан.

«Как оказалось, самые большие дома в республике — должностных лиц, причем находятся они порой в водоохраной зоне. Разберитесь с законностью их возведения и на какие средства они построены. Обеспечьте неукоснительное соблюдение чиновниками запретов и ограничений, инициирование процедур контроля за их расходами», — потребовал Чайка.

Так, например, уже установлено, что семь заместителей глав министерств Дагестана, шесть советников высших должностных лиц и 14 чиновников занимались бизнесом. Выявлены более 170 должностных лиц, которые при предоставлении сведений о доходах и расходах допустили грубые нарушения. Кроме того, установлены также факты назначения на должности по признакам родства. Об этом заявил, докладывая о результатах проверки специальной комиссии Генпрокуратуры РФ, заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук.

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Допускались также факты грубых нарушений при заключении государственных контрактов. Так, в сентябре 2017 года министерство труда и социального развития Дагестана заключило два контракта на 740 млн рублей с автономной некоммерческой организацией «Путь к сердцу». Единственным учредителем созданной за месяц до конкурса организации оказался отец одного из сотрудников минтруда, приводит факты, озвученные на совещании, «Молодежь Дагестана».

Юрий Чайка потребовал провести антикоррупционную экспертизу всех республиканских правовых актов, при этом обратив внимание на те сферы, которые подвержены наибольшим коррупционным рискам, в том числе земельные отношения. Кроме того, особое внимание прокуратуры должно быть уделено сфере распределения социальных субсидий, отметил глава Генпрокуратуры.

«В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидий на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, обязательного медицинского страхования. Требую жестко пресекать такие факты», — подчеркнул генпрокурор.

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Напомним, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка прибыл в Дагестан 9 февраля в связи с проводимыми в регионе масштабными антикоррупционными мероприятиями. Как сообщало ИА REGNUM , в республике почти месяц работает комиссия из 38 прокуроров и 40 сотрудников МВД, ФСБ и СКР. Результатами деятельности этого представительного десанта правоохранителей стали громкие задержания. Так, арестованы по подозрению в мошенничестве премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов. Также задержаны по подозрению в превышении полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

Прибывший в Дагестан Юрий Чайка подвел предварительные итоги проводимой проверки, а также представил коллективу прокуратуры Дагестана нового прокурора Дениса Попова, который сменил на этом посту отправленного в отставку Рамазана Шахнавазова.

Днем раньше, 8 февраля, в Дагестане побывал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который на месте проверил ход ведения следственных действий в отношении крупных чиновников и дал конкретные поручения руководителям СК по СКФО и Дагестану и следователям по дальнейшему направлению расследования.

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