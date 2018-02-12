Хакасия: «Спасите наши школы» и ветеранов. Жизнь в условиях ЧС

Абакан, , 09:21 — REGNUM Главные события Хакасии в специальном обзоре ИА REGNUM

Крик о помощи из Саяногорска

Положение школ города Саяногорска (Хакасия) остаётся незавидным. Они по-прежнему должны за тепло, за связь, за охрану, за поставки продуктов питания, утверждает депутат горсовета Саяногорска Михаил Валов. По его словам, перечисленные минфином Хакасии 30,6 млн рублей — это только треть от суммы всей задолженности городских школ.

Читайте также: «Должны всем и за всё»: депутат заявил о бедственном положении школ Хакасии

Стоит напомнить, что в начале февраля 2018 года стало известно о катастрофическом положении школ города Саяногорска (Хакасия). Депутат горсовета Саяногорска Михаил Валов на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо министру финансов Хакасии Ирине Войновой под названием «Спасите наши школы». Он сообщил о том, что «школы должны всем и за всё», задолженность достигла 88 млн рублей, а счета учебных заведений города арестованы и заблокированы. Оперативно прокомментировать ситуацию в минфине Хакасии тогда отказались, однако на запрос ИА REGNUM ответили.

В частности, как сообщили ИА REGNUM в республиканском минфине, Саяногорску выделили 30 590,3 тыс. рублей (30,6 млн рублей) для погашения имеющейся задолженности «с целью разблокирования лицевых счетов образовательных учреждений».

В министерстве также пояснили, что выделение финансовых средств министерство финансов Хакасии производит по мере поступления доходов в республиканский бюджет. Из республиканского бюджета муниципальным образованиям региона предоставляется финансовая помощь на решение вопросов местного значения. Приводятся данные, что в 2017 году Саяногорску выделили дополнительную финансовую помощь в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 44 373,0 тыс. рублей (44,4 млн). На 2018 год Саяногорску установили дополнительный норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц в размере 30%, в размере предельного расчётного норматива. В 2017 году указанный норматив составлял 10%.

Также в минфине обратили внимание на то, что расходы по оплате договоров поставки электрической энергии и оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к полномочиям муниципальных образований.

«По информации муниципального образования город Саяногорск, задолженность по расходам на обеспечение питанием в образовательных организациях за 2016−2017 годы отсутствует», — говорится в ответе на запрос ИА REGNUM.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился к депутату Михаилу Валову. По его словам, 30,6 млн рублей, о которых заявляет минфин, — «это только треть от суммы всей задолженности городских школ, которая по состоянию на начало февраля 2018 года составляла 88 млн рублей»:

«30,5 млн — это ровно та сумма, которая должна быть взыскана со школ по судебным искам. Это уже проигранные дела, и эти 30,5 млн уйдут на то, чтобы можно было разблокировать счета школ. Это, в принципе, немного обнадёживает, потому что в школах есть часть родительской платы за питание, это живые деньги. И теперь школы хотя бы частично смогут начать рассчитываться за питание».

По поводу заявления минфина об отсутствии задолженности по расходам на обеспечение питанием в образовательных организациях за 2016−2017 годы Михаил Валов отметил:

«Задолженность за 2017 год по расходам на обеспечение питанием школ точно есть. Это подтверждают предприниматели, которые 10 лет занимались поставками продуктов питания».

«Я хочу сказать о том, что те деньги, которые минфин отправил в Саяногорск, по сути ушли в Пенсионный фонд. Да, это даёт возможность разблокировать расчётные счета, но остальные долги — они как были, так и остались. Это долги за тепло, за связь, за охрану, за поставки продуктов питания. Просто сейчас появилась возможность производить расчёты по этим долгам, а раньше даже такой возможности не было», — резюмировал депутат.

Добавим, согласно информации с официального сайта администрации Саяногорска, в настоящее время в городе работают 10 общеобразовательных организаций: средняя общеобразовательная школа №1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой»; средняя общеобразовательная школа №2; школа №3 имени Героя России Сергея Медведева; средняя общеобразовательная школа №5; средняя общеобразовательная школа №6; лицей №7; Майнская средняя общеобразовательная школа и филиал в деревне Богословка; Черемушкинская средняя общеобразовательная школа №1; лицей «Эврика»; школа — интернат №8.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств республики возьмёт под контроль Федеральное казначейство.

Читайте также: В долгах как в шелках. Чем для Хакасии обернулась экономическая катастрофа?

По информации Минфина РФ, по состоянию на 1 января 2018 года госдолг Хакасии составлял 24,6 млрд рублей. А итоговые параметры бюджета Хакасии на 2018 год выглядят следующим образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

Бородино замерзает

В селе Бородино Боградского района Хакасии люди уже которую неделю живут в условиях ЧС. Ещё в январе там вышла из строя котельная, отапливающая 263 жилых дома, больницу, детский сад, школу, сельский совет и Дом культуры.

Читайте также: До — 45 С˚: в Хакасии в лютые морозы вышла из строя котельная

По информации хакасских СМИ, люди «выживают кто как может», топят печи или греют помещения тепловыми пушками. Жительница улицы Набережной села Бородино сообщила о том, что 5 февраля там «раскопали отопление», а более 30 метров труб для ремонта сельчан попросили купить за свой счёт.

О ситуации, в которую поставили сельчан, сообщает ГТРК «Хакасия». По данным журналистов, в Бородино в собственном доме замерзает ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Евгения Жилкина. Печное отопление у пожилой женщины не действует, вода в котлах замёрзла, дрова, которые приносили соседи, давно кончились, центрального отопления нет. В сельсовете ветерану войны «помочь топливом оказываются, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете»:

«Во время войны она выжила в блокадном Ленинграде, а сегодня боится погибнуть от холода в собственном доме».

По словам начальника управления соцподдержки населения Боградского района Ларисы Безель, услугу по центральному отоплению, которую пожилая женщина раньше получала, на сегодняшний день она получать не может:

«Мы сейчас посмотрим, подумаем, каким образом оформить, чтобы она получила часть компенсации за приобретённое твёрдое топливо. Мы ей в этом поможем».

Ситуацию прокомментировал врио главы Бородинского сельсовета Степан Мякишев.

«Отопление будем восстанавливать, потому что там переморожено. Когда человек отказался от оказания услуг, услуги были ей предложены к оказанию в октябре-ноябре, она выгнала мастеров. Каждый черпает свою ложку сам, и что он ко рту поднесёт, это его уже заслуга», — заявил Мякишев. К слову, говорил он в данном случае не о тех, кто допустил отопительную катастрофу в Бородино, а о 88-летней Евгении Жилкиной, пережившей блокаду Ленинграда.

Чтобы пережить холода, местная соцзащита предлагает ветерану временно переселиться в районную больницу или пансионат. Однако женщина не хочет бросать свой дом.

Тепла в селе с населением в тысячу человек нет с 19 января, утверждают в ГТРК. По данным властей, котельная в Бородино вышла из строя ночью 24 января. Чтобы система отопления не перемёрзла, работает резервный котёл на минимальной мощности. В местной школе занятия идут, классы нагревают тепловыми пушками. А вот в больнице стационар закрыт. Здание, где принимают пациентов, отапливается печкой.

При этом журналисты утверждают, что «ситуация в котельной Бородино находится под личным контролем руководства республики», в село уже завезли всё необходимое оборудование для ремонта. Запустить главный котёл в полную силу обещают в 20-х числах февраля. А пока Бородино мёрзнет, в том числе сельчане в январе пережили морозы до минус 45 градусов. Но, как сказал Мякишев, «каждый черпает свою ложку сам, и что он ко рту поднесёт, это его уже заслуга». То есть, по логике чиновников, сельчане, вынужденные выживать кто как может, сейчас получают то, что заслужили.