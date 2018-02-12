Минобороны России обнародовало видео пуска модернизированной противоракеты

Москва, , 09:04 — REGNUM Видео с испытательным пуском модернизированной противоракеты системы ПРО опубликовано 11 февраля на канале Министерства обороны России в YouTube.

На кадрах показан момент запуска ракеты — сначала она стартует из шахты, затем стремительно набирает высоту и направляется к цели.

Испытания противоракеты состоялись накануне на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Как ранее отметил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС России полковник Андрей Приходько, противоракета выполнила программу испытаний и поразила условную цель с максимальной точностью.

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Испытанные противоракеты позволят повысить защищенность Москвы от возможных ударов с воздуха. Система ПРО с использованием модернизированных ракет позволит решить целый комплекс задач, включая предупреждение о ракетном нападении и контроль космического пространства.