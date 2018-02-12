Блин комом: Роспотребнадзор советует не переедать на Масленицу

Москва, , 08:48 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации гражданам России, как в Масленичную неделю не переесть блинов, не отравиться несвежими продуктами и сберечь здоровье, сообщили в Роспотребнадзоре.

Для того чтобы избежать пищевых отравлений в период Масленицы, нужно при выборе готовых блинов и блинчиков с различными начинками в магазинах обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

Также упаковка должна содержать информацию о составе, дату изготовления, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, и другие параметры.

Блины и блинчики должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

При приобретении продуктов питания для домашнего изготовления блинов — яиц, муки, молока — также необходимо обратить внимание дату, срок годности продукта и условия хранения.

В местах, где проводятся массовые гуляния на Масленицу, стоит обращать внимание на условиях, в которых готовятся блины, — соблюдаются ли правила гигиены продавцом, чистое ли рабочее место, условия хранения начинок.

Не стоит покупать блины в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены. Кроме того, перед употреблением пищи на улице нужно обработать руки гигиеническими салфетками.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не переедать и не увлекаться алкогольными напитками в праздничную неделю.

Желательно больше времени проводить на свежем воздухе, участвовать в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых пошёл на пользу здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 февраля в России началась Масленичная неделя. Праздничные мероприятия в честь праздника блинов пройдут до 18 февраля.

После завершения празднования Масленицы начнется Великий пост, который продлится 40 дней, до 7 апреля. Пасха в 2018 году отмечается с 8 апреля.

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Справка ИА REGNUM.

Что означает поговорка — первый блин комом. У многих народов, в том числе и у славян, существовал обычай отдавать первые блины комам (по-древнеславянски комы — медведи).

Дальше пословица претерпела изменение. В христианской Руси блин комАм стал комОм. И первый блин, который выпекали на Масляной неделе, отдавали за упокой души.

Этот блин должен был вставать комом в горле, когда человек вспоминал своих умерших родителей или других родственников. В городах первый блин отдавался нищему, чтобы он помянул всех усопших.

В современно России поговорка означает неуспех первого начинания.

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