СИЗО для экс-сенатора и новые задержания: Южный Урал за неделю

Челябинск, , 08:17 — REGNUM В Челябинской области ушедшая неделя (с 5 по 1 февраля) оказалась богата на громкие уголовные дела. Какие-то из них уже подошли к концу и находятся на стадии апелляции приговора, а некоторые только появились, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из уже известных можно выделить уголовные дела экс-сенатора Константина Цыбко и депутата городской думы Челябинска, одного из владельцев компании «Речелстрой» Андрея Пязока. Обоим на прошедшей неделе не удалось выйти из СИЗО на свободу.

Андрей Пязок был задержан и арестован в декабре 2017 года. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере. В феврале истекали первые два месяца ареста. Но Центральный районный суд Челябинска продлил ему арест.

Ранее читайте: Сотни челябинцев без жилья: лифты ржавеют, надежды нет

С бывшим членом Совета Федерации Константином Цыбко ситуация куда интереснее. В СИЗО он находится с августа 2017 года, с момента вынесения ему обвинительного приговора и назначения срока наказания. В октябре Челябинский областной суд начал рассматривать его апелляционную жалобу. Процесс тянется до сих пор.

Уже тогда защита Цыбко просила освободить его из СИЗО хотя бы до вступления приговора в законную силу. И тогда, в октябре, суд отказался это сделать.

Ещё одна попытка выйти на волю была предпринята в феврале. И снова от суда последовал отказ. Рассмотрение апелляции продолжается.

Ранее читайте: Суд частично удовлетворил просьбы защиты экс-сенатора Цыбко

В Еткульском районе на ушедшей неделе собирались поставить точку в деле жителя Москвы, который был обвинён в доведении девочки-подростка до покушения на самоубийство. Уголовное дело возбудили весной 2017 года. Следователи установили, что перед трагедией девочка общалась с этим гражданином в соцсетях.

Районный суд рассматривал дело в особом порядке. Однако до приговора не дошло. Дело вернули прокурору на доработку.

Примечательно, что сам обвиняемый пока находится на свободе.

Из свежих уголовных дел можно выделить дело о гибели четверых человек в ДТП. Трагедия произошла 2 февраля на Бродокалмакском тракте Челябинска. В результате столкновения двух машин погибли четыре человека.

Один из водителей выжил, но получил травмы. Его доставили в больницу. А затем Центральный районный суд Челябинска избрал 31-летнему гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Завершилась неделя громким задержанием. Силовики пришли за одним из известных в Челябинске адвокатов. Мужчину обвинили в хищении 5 млн рублей, которые он получил от одного из клиентов для последующей передачи следователю.

Теперь юрист отправлен в СИЗО. Меру пресечения ему избрал Центральный суд Челябинска.