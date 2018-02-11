Итальянский зодчий: высокий потенциал Калининграда заложен советской эпохой

Калининград, , 17:30 — REGNUM Накануне Калининград посетила группа итальянских архитекторов, чтобы проконсультировать региональных экспертов на тему благоустройства ведущих городских общественных пространств. Иностранные дизайнеры отметили главное преимущество архитектурного Калининграда — внушительные открытые площадки в центре города, в частности, на острове Канта и перед Домом Советов.

«Калининград — это нечто новое! Похожих городов в Италии не существует, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM архитектор Петра Фераррио из римской мастерской OASI. — Итальянские города представляют собой очень компактные поселения с узкими улицами и малым количеством общественных пространств. Вообще северная Италия, откуда я родом, очень застроенная».

По словам Фераррио, потенциал Калининграда настолько высок, что соревноваться ему на уровне крупных европейских метрополий практически не с чем.

«Лично я предлагаю Калининград уплотнить, поскольку если эти общественные пространства пустуют, значит, город не развивается, — продолжил итальянский архитектор. — Но важно структурировать эти пространства в гармонии, например, с объектами малой коммерции, с парковыми решениями, чтобы в городе оживало внутреннее движение».

Именно в этом, по мнению Фераррио, есть чему поучиться у Италии.

«Мое первое впечатление — Калининград, естественно, постсоветский город. Одновременно у вашего города особый характер, и он может стать полноценным европейским городом, сохранив при этом весь потенциал, который был заложен в советскую эпоху», — подытожил итальянский архитектор.

ИА REGNUM уточняет, что визит иностранных архитекторов в Калининград состоялся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».